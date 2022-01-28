Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия Д
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.43
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.24
|Прёмель Гриша
|4
|0.19
|Гисельман Нико
|3
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.1
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.1
|Бехренс Кевин
|1
|0.05
|Бекер Шеральдо
|1
|0.05
|Баумгартль Тимо
|1
|0.05
|Триммель Кристофер
|1
|0.05
|Харагути Генки
|0
|0
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.76
|Брандт Юлиан
|5
|0.24
|Ройс Марко
|5
|0.24
|Беллингхем Джуд
|3
|0.14
|Мален Дониэлл
|3
|0.14
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.14
|Азар Торган
|3
|0.14
|Тиггес Штеффен
|3
|0.14
|Мёнье Тома
|2
|0.1
|Дауд Махмуд
|2
|0.1
|Джованни Рейна
|2
|0.1
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.1
|Хуммельс Матс
|1
|0.05
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Хедира Рани
|5
|0
|Кнохе Робин
|4
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|6
|0
|Дауд Махмуд
|4
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
3
20%
1
5%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
3
38%
4
20%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Забито
16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
2
13%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
4
25%
6
18%
46-60
3
19%
4
12%
61-75
2
13%
8
24%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90
Забито
31
52
16 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
16%
7
13%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
6
19%
10
19%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
4
13%
14
27%
76-90
Пропущено
25
38
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 19
6
24%
5
13%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
4
16%
6
16%
31-45
2
8%
8
21%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
28%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|17
|1
|3
|68 - 21
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 24
|33
|6.
|Кёльн
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|33 - 34
|32
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 26
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 32
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|30 - 23
|30
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|13.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 35
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|18 - 56
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д
Исход игры
Унион Берлин
2.5% (1)
Ничья
15% (6)
Боруссия Д
82.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
52.5% (21)
1:1 Ничья
12.5% (5)
1:3 Боруссия Д
10% (4)
0:2 Боруссия Д
7.5% (3)
2:3 Боруссия Д
5% (2)
0:3 Боруссия Д
5% (2)
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