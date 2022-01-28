Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 40
Унион Берлин 2.5% (1)
X 15% (6)
Боруссия Д 82.5% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
4.23
4.25
1.95
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия Д

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.43
Крузе Макс 5 (3) 0.24
Прёмель Гриша 4 0.19
Гисельман Нико 3 0.14
Фогльзаммер Андреас 2 0.1
Рюэрсон Юлиан 2 0.1
Бехренс Кевин 1 0.05
Бекер Шеральдо 1 0.05
Баумгартль Тимо 1 0.05
Триммель Кристофер 1 0.05
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.76
Брандт Юлиан 5 0.24
Ройс Марко 5 0.24
Беллингхем Джуд 3 0.14
Мален Дониэлл 3 0.14
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.14
Азар Торган 3 0.14
Тиггес Штеффен 3 0.14
Мёнье Тома 2 0.1
Дауд Махмуд 2 0.1
Джованни Рейна 2 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.1
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Хедира Рани 5 0
Кнохе Робин 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 6 0
Дауд Махмуд 4 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
3
20%
1
5%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
3
38%
4
20%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
2
13%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
4
25%
6
18%
46-60
3
19%
4
12%
61-75
2
13%
8
24%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Забито

31
52
16 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
16%
7
13%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
6
19%
10
19%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
4
13%
14
27%
76-90

Пропущено

25
38
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 19
6
24%
5
13%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
4
16%
6
16%
31-45
2
8%
8
21%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
28%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 17 1 3 68 - 21 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
7. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
8. РБ Лейпциг Заявка 21 9 4 8 40 - 26 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Вольфсбург Заявка 21 7 3 11 21 - 33 24
13. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
14. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 21 2 4 15 18 - 56 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
16. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Унион Берлин 2.5% (1)
    X 15% (6)
    Боруссия Д 82.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия Д
    4.23
    4.25
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Унион Берлин - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    2.5% (1)
    Ничья
    15% (6)
    Боруссия Д
    82.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    52.5% (21)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    1:3 Боруссия Д
    10% (4)
    0:2 Боруссия Д
    7.5% (3)
    2:3 Боруссия Д
    5% (2)
    0:3 Боруссия Д
    5% (2)
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    Унион Берлин
    Боруссия Д

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