Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Атромитос
0'
34' Желтая карточка
Саломон Патрик
47' Желтая карточка
Нтавиотис Георгиос
1:0
57' Гол
Креспо Хосе
64' Желтая карточка
66' Желтая карточка
Креспо Хосе
75'

Ход матча

34'
 
Саломон Патрик
47'
 
Нтавиотис Георгиос
57'
Креспо Хосе
(Састре Хуан)
1:0
59'
Живкович Андрия
Мург Томас
 
64'
 
66'
Креспо Хосе
 
67'
 
Эрлингмарк Огюст
Саломон Патрик
67'
 
Алибек Денис
Клонаридис Виктор
67'
 
Василантонопулос Ставрос
Нтавиотис Георгиос
68'
Соареш Филипе
Дуглас Гомес
 
71'
 
Наби Адил
Денич Джордже

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Атромитос
1.31
8.69
51.00
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
6
Михай
Энеа
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
8
Дуглас
Гомес
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
28
Митрицэ
Александру
47
Акпом
Чуба
92
Янниотис
Андреас
27
Нтавиотис
Георгиос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
11
Georgios
Tzovaras
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
4
Денич
Джордже
95
Ротариу
Дорин
22
Клонаридис
Виктор
77
Спиридонович
Срджан
ПАОК
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Атромитос

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

94.7%
31.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

40 матчей

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 14 (9) 0.64
Акпом Чуба 5 0.23
Свидерски Кароль 4 0.18
Дуглас Гомес 3 (1) 0.14
Мург Томас 3 0.14
Живкович Андрия 2 0.09
Састре Хуан 2 0.09
Ингасон Сверрир 2 0.09
Бисесвар Диего 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Шваб Штефан 1 (1) 0.05
Митрицэ Александру 1 0.05
Виейринья 1 (1) 0.05
Креспо Хосе 1 0.05
Лео Родригес 1 0.05
Лиратцис Элефтериос 1 0.05
Михаилидис Яннис 1 0.05
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (3) 0.4
Муньис Хуан 2 0.1
Спиридонович Срджан 2 0.1
Струнгис Стефанос 2 0.1
Саломон Патрик 1 0.05
Алибек Денис 1 0.05
Клонаридис Виктор 1 0.05
Василантонопулос Ставрос 1 0.05
Мавроматис Теофанис 1 0.05
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 5 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Креспо Хосе 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 8 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Муньис Хуан 2 1
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
8
38%
1
13%
76-90

Пропущено

14
22
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
36%
5
23%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
9%
2
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
23%
4
33%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Забито

43
20
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
7%
3
15%
1-15
7
16%
1
5%
16-30
7
16%
6
30%
31-45
4
9%
3
15%
46-60
8
19%
5
25%
61-75
14
33%
2
10%
76-90

Пропущено

24
37
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
5
21%
6
16%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
5
21%
4
11%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
3
13%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2
Атромитос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 1:0 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Панатинаикос 22 10 3 9 33 - 20 33
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 22 8 8 6 29 - 28 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 21 4 6 11 18 - 29 18
13. Атромитос 0:1 20 3 4 13 19 - 39 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. ПАОК 1:0 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 0:1 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 1:0 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 11 2 3 6 6 - 12 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 0:1 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Атромитос
1.31
8.69
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 1:0 Атромитос онлайн


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ПАОК
Атромитос

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