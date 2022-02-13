Греция: Суперлига 2021-2022
34' Желтая карточкаСаломон Патрик
47' Желтая карточкаНтавиотис Георгиос
1:0
57' ГолКреспо Хосе
66' Желтая карточкаКреспо Хосе
Ход матча
34'
57'
1:0
64'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
59 Владение мячом, % 41
23
Састре
Хуан
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
10
Мург
Томас
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Алибек ДенисНападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
ПАОК
Атромитос
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
94.7%
31.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
40 матчей
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|14 (9)
|0.64
|Акпом Чуба
|5
|0.23
|Свидерски Кароль
|4
|0.18
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.14
|Мург Томас
|3
|0.14
|Живкович Андрия
|2
|0.09
|Састре Хуан
|2
|0.09
|Ингасон Сверрир
|2
|0.09
|Бисесвар Диего
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.05
|Митрицэ Александру
|1
|0.05
|Виейринья
|1 (1)
|0.05
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|Лео Родригес
|1
|0.05
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.05
|Михаилидис Яннис
|1
|0.05
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|8 (3)
|0.4
|Муньис Хуан
|2
|0.1
|Спиридонович Срджан
|2
|0.1
|Струнгис Стефанос
|2
|0.1
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|Алибек Денис
|1
|0.05
|Клонаридис Виктор
|1
|0.05
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.05
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.05
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|6
|0
|Дуглас Гомес
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Креспо Хосе
|3
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|8
|0
|Кулурис Эфтимос
|5
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Муньис Хуан
|2
|1
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
8
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
8
38%
1
13%
76-90
Пропущено
14
22
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
36%
5
23%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
9%
2
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
23%
4
33%
61-75
6
27%
1
8%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Забито
43
20
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
7%
3
15%
1-15
7
16%
1
5%
16-30
7
16%
6
30%
31-45
4
9%
3
15%
46-60
8
19%
5
25%
61-75
14
33%
2
10%
76-90
Пропущено
24
37
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
5
21%
6
16%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
5
21%
4
11%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
3
13%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2
Атромитос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|1:0
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|Панатинаикос
|22
|10
|3
|9
|33 - 20
|33
|6.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|7.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|8.
|ОФИ
|22
|8
|8
|6
|29 - 28
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|21
|4
|6
|11
|18 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|0:1
|20
|3
|4
|13
|19 - 39
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|1:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|0:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|1:0
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|6 - 12
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|0:1
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1