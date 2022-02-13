Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
1:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
34' Желтая карточка
Саломон Патрик
47' Желтая карточка
Нтавиотис Георгиос
1:0
57' Гол
Креспо Хосе
64' Желтая карточка
Харисис Харилаос
66' Желтая карточка
Креспо Хосе
90'+5
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
6
Михай
Энеа
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
8
Дуглас
Гомес
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
28
Митрицэ
Александру
47
Акпом
Чуба
92
Янниотис
Андреас
27
Нтавиотис
Георгиос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
11
Georgios
Tzovaras
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
4
Денич
Джордже
95
Ротариу
Дорин
22
Клонаридис
Виктор
77
Спиридонович
Срджан
ПАОК
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Атромитос

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

94.7%
31.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

40 матчей

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 14 (9) 0.64
Акпом Чуба 5 0.23
Свидерски Кароль 4 0.18
Дуглас Гомес 3 (1) 0.14
Мург Томас 3 0.14
Живкович Андрия 2 0.09
Састре Хуан 2 0.09
Ингасон Сверрир 2 0.09
Бисесвар Диего 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Шваб Штефан 1 (1) 0.05
Митрицэ Александру 1 0.05
Виейринья 1 (1) 0.05
Креспо Хосе 1 0.05
Лео Родригес 1 0.05
Лиратцис Элефтериос 1 0.05
Михаилидис Яннис 1 0.05
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (3) 0.4
Муньис Хуан 2 0.1
Спиридонович Срджан 2 0.1
Струнгис Стефанос 2 0.1
Саломон Патрик 1 0.05
Алибек Денис 1 0.05
Клонаридис Виктор 1 0.05
Василантонопулос Ставрос 1 0.05
Мавроматис Теофанис 1 0.05
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 5 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Креспо Хосе 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 8 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Муньис Хуан 2 1
Харисис Харилаос 3 0
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
8
36%
1
13%
76-90

Пропущено

14
23
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
5
36%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
2
14%
7
30%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
9%
2
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
23%
4
33%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Забито

44
20
17 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
7%
3
15%
1-15
7
16%
1
5%
16-30
7
16%
6
30%
31-45
5
11%
3
15%
46-60
8
18%
5
25%
61-75
14
32%
2
10%
76-90

Пропущено

24
38
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
5
21%
6
16%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
6
25%
5
13%
31-45
5
21%
5
13%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
3
13%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2
Атромитос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 22 16 6 0 37 - 11 54
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 0:0 22 12 4 6 37 - 22 40
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Панатинаикос 22 10 3 9 33 - 20 33
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 22 8 8 6 29 - 28 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 21 4 6 11 18 - 29 18
13. Атромитос 20 3 4 13 19 - 39 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 11 8 3 0 16 - 4 27
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 0:0 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 11 8 3 0 21 - 7 27
2. АЕК 0:0 12 6 4 2 19 - 12 22
3. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 11 2 3 6 6 - 12 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАОК 1:0 Атромитос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 