Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
2:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
1:0
3' Гол
Иоаннидис Фотис
59' Желтая карточка
Манусос Йоргос
73' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
2:0
82' Гол
Иоаннидис Фотис
90'+5
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
50
Гачинович
Мийат
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
31
Шаранов
Боян
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
7
Cristopher
Nunez
20
Элефтериадис
Христос
10
Тайрон
Густаво
19
Бангура
Альхассан
11
Караманос
Тасос
Панатинаикос
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Ламия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.41
Паласиос Себастьян 6 (2) 0.27
Маурисио Жозе 4 0.18
Иоаннидис Фотис 3 0.14
Македа Федерико 3 (2) 0.14
Канталапьерда Аитор 2 0.09
Александропулос Сотириос 1 0.05
Санчес Факундо 1 0.05
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.05
Mateus Vital 1 (1) 0.05
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
Велес Фран 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.19
Манусос Йоргос 3 (1) 0.14
Тайрон Густаво 1 0.05
Романич Лазар 1 0.05
Cristopher Nunez 1 0.05
Элефтериадис Христос 1 0.05
Бангура Альхассан 1 0.05
Караманос Тасос 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Големич Владимир 1 0.05
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.05
Сарамантас Гиоргос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 5 1
Хуанкар 5 0
Перес Рубен 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Шенквельд Барт 3 0
Маурисио Жозе 3 0
Велес Фран 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Бриньоли Альберто 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 4 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Романич Лазар 4 0
Провидакис Константинос 4 0
Гентсоглу Савас 3 0
Theofanis Tsandaris 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
5
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
5
21%
1
20%
1-15
1
4%
2
40%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
2
40%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
2
15%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
5
28%
76-90

Забито

32
16
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
6
19%
3
19%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
7
22%
1
6%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
6
19%
4
25%
76-90

Пропущено

21
31
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 18
5
24%
3
10%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
4
19%
6
19%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
9
43%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 1:0 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Панатинаикос 22 10 3 9 33 - 20 33
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 22 8 8 6 29 - 28 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 21 4 6 11 18 - 29 18
13. Атромитос 0:1 20 3 4 13 19 - 39 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. ПАОК 1:0 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 0:1 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 1:0 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 11 2 3 6 6 - 12 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 0:1 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 19'
    Тайрон Густаво уходит с поля. Арабули Бачана выходит вместо него
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Иоаннидис Фотис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 Ламия онлайн


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