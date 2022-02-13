Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
3' ГолИоаннидис Фотис
59' Желтая карточкаМанусос Йоргос
73' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
2:0
82' ГолИоаннидис Фотис
Ход матча
3'
59'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 23
-
61 Владение мячом, % 39
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
-
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нинуа НикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Панатинаикос
Ламия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.41
|Паласиос Себастьян
|6 (2)
|0.27
|Маурисио Жозе
|4
|0.18
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.14
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.09
|Александропулос Сотириос
|1
|0.05
|Санчес Факундо
|1
|0.05
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.05
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.05
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.19
|Манусос Йоргос
|3 (1)
|0.14
|Тайрон Густаво
|1
|0.05
|Романич Лазар
|1
|0.05
|Cristopher Nunez
|1
|0.05
|Элефтериадис Христос
|1
|0.05
|Бангура Альхассан
|1
|0.05
|Караманос Тасос
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Големич Владимир
|1
|0.05
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.05
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|5
|1
|Хуанкар
|5
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Шенквельд Барт
|3
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|4
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
5
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
5
21%
1
20%
1-15
1
4%
2
40%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
2
40%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
2
15%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
5
28%
76-90
Забито
32
16
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
6
19%
3
19%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
7
22%
1
6%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
6
19%
4
25%
76-90
Пропущено
21
31
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 18
5
24%
3
10%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
4
19%
6
19%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
9
43%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|1:0
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|Панатинаикос
|22
|10
|3
|9
|33 - 20
|33
|6.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|7.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|8.
|ОФИ
|22
|8
|8
|6
|29 - 28
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|21
|4
|6
|11
|18 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|0:1
|20
|3
|4
|13
|19 - 39
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|1:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|0:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|1:0
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|6 - 12
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|0:1
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1