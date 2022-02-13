Олимпиада 2022
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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
3:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
1:0
12' Гол
Маркезано Антонио
24' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
52' Желтая карточка
Алити Фидан
1:0
53' Не забитый пенальти
Циглер Рето
2:0
64' Гол
Ньонто Вильфред
3:0
66' Гол
Сисей Ассан
77' Желтая карточка
Дапрела Фабио
90'+4
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
26
Amir
Saipi
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
27
Рюэгг
Кевин
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
7
Фаччинетти
Микаэль
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
Цюрих
3-1-4-2
Лугано
3-1-4-2

История личных встреч

Цюрих
Лугано

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 13 (1) 0.62
Маркезано Антонио 9 (3) 0.43
Ньонто Вильфред 6 0.29
Герреро Адрия 3 0.14
Тосин Айегун 3 0.14
Крюезиу Мирлинд 3 0.14
Боранияшевич Никола 2 0.1
Крамер Блаж 2 0.1
Гогия Акакий 2 0.1
Rodrigo Pollero 2 0.1
Джемаили Блерим 1 0.05
Чорич Анте 1 0.05
Lindrit Kamberi 1 0.05
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.19
Циглер Рето 4 (2) 0.19
Абубакар-Анкра Асума 3 0.14
Лаванши Нума 2 0.1
Ловрич Санди 2 0.1
Целар Жан 2 (1) 0.1
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.1
Фаччинетти Микаэль 1 0.05
Саббатини Хонатан 1 0.05
Кустодио Оливье 1 0.05
Kreshnik Hajrizi 1 0.05
Хайле-Селассие Марен 1 0.05
Hadj Mahmoud 1 0.05
Марич Мият 1 (1) 0.05
Yuri VI 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 7 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Красничи Бледиан 4 1
Алити Фидан 5 0
Герреро Адрия 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Крамер Блаж 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 8 0
Дапрела Фабио 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Боттани Маттиа 4 0
Лаванши Нума 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Ловрич Санди 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
12
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
8
28%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
1
3%
4
33%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
28%
4
33%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
7
44%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
6
29%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
3
18%
1
7%
76-90

Забито

50
26
23 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
11
22%
2
8%
1-15
5
10%
4
15%
16-30
7
14%
9
35%
31-45
7
14%
3
12%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
11
22%
8
31%
76-90

Пропущено

27
30
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
6
22%
8
27%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1
Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0
Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 21 15 4 2 50 - 27 49
2. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
3. Базель 21 9 10 2 45 - 25 37
4. Лугано 21 10 3 8 27 - 29 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Сьон 21 7 4 10 29 - 39 25
8. Санкт-Галлен 21 6 5 10 35 - 44 23
9. Люцерн 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 21 2 6 13 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Лугано 10 6 2 2 15 - 13 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
8. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Саббатини Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 3:0 Лугано онлайн


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