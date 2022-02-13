Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
1:0
12' ГолМаркезано Антонио
24' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
52' Желтая карточкаАлити Фидан
1:0
53' Не забитый пенальтиЦиглер Рето
2:0
64' ГолНьонто Вильфред
3:0
66' ГолСисей Ассан
77' Желтая карточкаДапрела Фабио
Ход матча
12'
52'
53'
1:0
64'
2:0
66'
3:0
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
43 Владение мячом, % 57
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Цюрих
Лугано
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
27 матчей
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|13 (1)
|0.62
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|0.43
|Ньонто Вильфред
|6
|0.29
|Герреро Адрия
|3
|0.14
|Тосин Айегун
|3
|0.14
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.14
|Боранияшевич Никола
|2
|0.1
|Крамер Блаж
|2
|0.1
|Гогия Акакий
|2
|0.1
|Rodrigo Pollero
|2
|0.1
|Джемаили Блерим
|1
|0.05
|Чорич Анте
|1
|0.05
|Lindrit Kamberi
|1
|0.05
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.19
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.19
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.14
|Лаванши Нума
|2
|0.1
|Ловрич Санди
|2
|0.1
|Целар Жан
|2 (1)
|0.1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.1
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.05
|Саббатини Хонатан
|1
|0.05
|Кустодио Оливье
|1
|0.05
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.05
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.05
|Hadj Mahmoud
|1
|0.05
|Марич Мият
|1 (1)
|0.05
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|7
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Алити Фидан
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Дапрела Фабио
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Ловрич Санди
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
12
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
8
28%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
1
3%
4
33%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
28%
4
33%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
7
44%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
6
29%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
3
18%
1
7%
76-90
Забито
50
26
23 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
11
22%
2
8%
1-15
5
10%
4
15%
16-30
7
14%
9
35%
31-45
7
14%
3
12%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
11
22%
8
31%
76-90
Пропущено
27
30
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
6
22%
8
27%
61-75
4
15%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1
Лугано
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0
Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|21
|15
|4
|2
|50 - 27
|49
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|50 - 26
|39
|3.
|Базель
|21
|9
|10
|2
|45 - 25
|37
|4.
|Лугано
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|7.
|Сьон
|21
|7
|4
|10
|29 - 39
|25
|8.
|Санкт-Галлен
|21
|6
|5
|10
|35 - 44
|23
|9.
|Люцерн
|21
|2
|8
|11
|22 - 41
|14
|10.
|Лозанна-Спорт
|21
|2
|6
|13
|19 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Лугано
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Сьон
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6