Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Свисспорарена
45' Желтая карточкаНдойе Бирама
1:0
58' ГолАбубакар-Анкра Асума
Ход матча
45'
58'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 15
-
65 Владение мячом, % 35
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
32
Бенито
Лорис
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Весли ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Люцерн
Сьон
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
70.8%
9 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
37.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
37 матчей
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
61 матч
23%
34.4%
42.6%
14 побед 21 ничья 26 побед
Первый тайм
14.8%
49.2%
36%
9 побед 30 ничьих 22 победы
Второй тайм
31.1%
34.4%
34.5%
19 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.19
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.14
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.14
|Сидлер Сильван
|2
|0.1
|Чумич Никола
|2
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.1
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.05
|Ташар Варол
|1
|0.05
|Верманн Йорди
|1
|0.05
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.05
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.24
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.19
|Кавар Димитри
|3
|0.14
|Оаро Гийом
|3
|0.14
|Итаитинга
|2
|0.1
|Весли Давид
|2
|0.1
|Ндойе Бирама
|2
|0.1
|Буа Кевин
|1
|0.05
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Бамер Жан
|1
|0.05
|Theo Berdayes
|1
|0.05
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|6
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|5
|1
|Ди Сере
|4
|0
|Кавар Димитри
|4
|0
|Весли Давид
|4
|0
|Ндойе Бирама
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Nathanael Saintini
|3
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Бамер Жан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
14%
3
10%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
5
24%
5
17%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
6
60%
3
25%
76-90
Пропущено
20
13
15 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
35%
0
0%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
2
10%
4
31%
76-90
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
14%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
7
33%
8
32%
76-90
Пропущено
41
42
24 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
10
24%
3
7%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
8
20%
11
26%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
5
12%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2
Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2
Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|21
|15
|4
|2
|48 - 27
|49
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|50 - 26
|39
|3.
|Базель
|21
|9
|10
|2
|45 - 25
|37
|4.
|Лугано
|0:1
|21
|10
|3
|8
|27 - 27
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|7.
|Сьон
|0:1
|21
|7
|4
|10
|29 - 39
|25
|8.
|Санкт-Галлен
|21
|6
|5
|10
|35 - 44
|23
|9.
|Люцерн
|1:0
|21
|2
|8
|11
|22 - 41
|14
|10.
|Лозанна-Спорт
|21
|2
|6
|13
|19 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Лугано
|0:1
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|0:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Люцерн
|1:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|2.
|Цюрих
|1:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 14
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Сьон
|0:1
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|1:0
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6