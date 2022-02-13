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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Сьон
0'
45' Желтая карточка
Ндойе Бирама
1:0
58' Гол
Абубакар-Анкра Асума
59'

Ход матча

45'
 
Ндойе Бирама
58'
Абубакар-Анкра Асума
(Дрэгер Мохамед)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 15
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Сьон
2.32
3.66
4.89
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
32
Бенито
Лорис
8
Бальтазар
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
52
Весли
Давид
Люцерн
4-3-1-2
Сьон
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Сьон

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
70.8%
9 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
37.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

37 матчей

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

61 матч

23%
34.4%
42.6%
14 побед 21 ничья 26 побед

Первый тайм

14.8%
49.2%
36%
9 побед 30 ничьих 22 победы

Второй тайм

31.1%
34.4%
34.5%
19 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.19
Ндиайе Ибраима 3 0.14
Соргич Деян 3 (1) 0.14
Сидлер Сильван 2 0.1
Чумич Никола 2 0.1
Шюрпф Паскаль 2 0.1
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Шульц Марвин 1 (1) 0.05
Ташар Варол 1 0.05
Верманн Йорди 1 0.05
Эмини Лорик 1 (1) 0.05
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.24
Гргич Анто 4 (3) 0.19
Кавар Димитри 3 0.14
Оаро Гийом 3 0.14
Итаитинга 2 0.1
Весли Давид 2 0.1
Ндойе Бирама 2 0.1
Буа Кевин 1 0.05
Дзуффи Лука 1 0.05
Бамер Жан 1 0.05
Theo Berdayes 1 0.05
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 6 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Яшари Ардон 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 4 0
Весли Давид 4 0
Ндойе Бирама 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Nathanael Saintini 3 0
Гргич Анто 2 0
Итаитинга 2 0
Сиприано Маркос Робсон 2 0
Лакруа Лео 1 0
Фикентшер Кевин 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Бамер Жан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
14%
3
10%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
5
24%
5
17%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
3
14%
4
14%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
6
60%
3
25%
76-90

Пропущено

20
13
15 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
35%
0
0%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
14%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
7
33%
8
32%
76-90

Пропущено

41
42
24 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
10
24%
3
7%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
8
20%
11
26%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
5
12%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2
Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2
Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 21 15 4 2 48 - 27 49
2. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
3. Базель 21 9 10 2 45 - 25 37
4. Лугано 0:1 21 10 3 8 27 - 27 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Сьон 0:1 21 7 4 10 29 - 39 25
8. Санкт-Галлен 21 6 5 10 35 - 44 23
9. Люцерн 1:0 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 21 2 6 13 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Лугано 0:1 10 6 2 2 15 - 13 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 0:1 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 1:0 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 1:0 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 0:1 11 4 1 6 12 - 14 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Сьон 0:1 11 2 3 6 15 - 28 9
8. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 1:0 10 0 6 4 10 - 20 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дрэгер Мохамед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Сьон
2.32
3.66
4.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 1:0 Сьон онлайн


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