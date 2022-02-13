Олимпиада 2022
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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
1:0
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
1:0
31' Гол
Классен Дэви
41' Желтая карточка
Тадич Душан

Ход матча

31'
Классен Дэви
(Алле Себастьян)
1:0
41'
Тадич Душан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Твенте
1.18
8.06
51.00
Все Коэффициенты
Новости
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
32
Бош
Йессе
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Аякс
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Твенте

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

32 матча

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 13 (1) 0.59
Тадич Душан 7 (1) 0.32
Антони 7 0.32
Бергёйс Стивен 5 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.23
Классен Дэви 5 0.23
Нерес Давид 3 0.14
Броббей Брайан 3 0.14
Альварес Эдсон 2 0.09
Перейра Данило II 2 0.09
Тимбер Юррьен 2 0.09
Мартинес Лисандро 1 0.05
Гравенберх Райан 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Дарами Мохаммед 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Шуурс Перр 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (5) 0.5
Проппер Робин 4 0.18
Manfred Ugalde 3 0.14
Влап Михел 3 0.14
Лимниос Димитрис 3 0.14
Мисиджан Вирджил 2 0.09
Daan Rots 2 0.09
Зерруки Рамиз 2 0.09
Садилек Михал 1 0.05
Mees Hilgers 1 0.05
Бош Йессе 1 0.05
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Тадич Душан 1 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
19
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
5
13%
4
21%
1-15
9
23%
1
5%
16-30
5
13%
6
32%
31-45
4
10%
3
16%
46-60
7
18%
2
11%
61-75
9
23%
3
16%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
40%
5
31%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
9%
5
33%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

61
34
31 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
7
11%
9
26%
1-15
14
23%
3
9%
16-30
10
16%
7
21%
31-45
6
10%
5
15%
46-60
12
20%
2
6%
61-75
12
20%
8
24%
76-90

Пропущено

8
22
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 14
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
3
38%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
38%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0
Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0
Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 22 17 3 2 65 - 5 54
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 0:1 22 12 5 5 34 - 23 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 22 8 6 8 27 - 31 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 22 5 7 10 24 - 36 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 12 9 1 2 42 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 0:1 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 0:1 12 6 2 4 19 - 17 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • Второй тайм
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Смал Гийс ошибается в защите.
  • 47'
    Твенте контролирует мяч.
  • 47'
    Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.
  • 46'
  • 46'
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Антони из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 47'
    Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, Твенте: 35%.
  • 46'
    Уннерсталл Ларс из команды Твенте показывает отличные рефлексы и спасает ситуацию!
  • 46'
    Ларс Уннерсталль не дал случится голу! Классен Дэви должен был забивать, но Ларс Уннерсталль сделал отличный сейв
  • 46'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, Твенте: 34%.
  • 45'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 44'
    Антони нанес удар, мяч был парирован, но Ларс Уннерсталль не удержал его в руках.
  • 44'
    Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 44'
    Твенте контролирует мяч.
  • 43'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Антони из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 42'
    Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 42'
    Классен Дэви из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Желтая карточка
    41'
    Тадич Душан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    41'
    Тадич Душан из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Даан Ротс.
  • Угловой
    41'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 40'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, Твенте: 35%.
  • 39'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Даан Ротс из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Блинд Дэйли пострадал.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Зерруки Рамиз
  • 37'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 36'
    Как он промахнулся? Мазрауи Нуссер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 36'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 68%, Твенте: 32%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья свистит. Трупе Джованни атаковал сзади соперника. Это Альварес Эдсон заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    34'
    Меес Хилгерс наказан за толчок Алле Себастьян
  • 33'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
  • 32'
    Аякс контролирует мяч.
  • 31'
    Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 31'
    Алле Себастьян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О О О Л - Классен Дэви из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 31'
    Алле Себастьян из команды Аякс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    31'
    Антони из команды Аякс подал угловой справа.
  • 31'
    Смал Гийс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, Твенте: 34%.
  • 30'
    Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 30'
    Плохо сыграл Меес Хилгерс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    29'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 29'
    Аякс пытается что-то создать.
  • Угловой
    29'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 28'
    Уннерсталл Ларс из команды Твенте сделал отличный сейв!
  • 28'
    Ларс Уннерсталль отбил мяч на угловой после удара Тадич Душан из штрафной площади.
  • 28'
    Аякс контролирует мяч.
  • 27'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 27'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 26'
    Твенте контролирует мяч.
  • 26'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 25'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, Твенте: 34%.
  • 25'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Даан Ротс из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 24'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    24'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте в офсайде
  • 23'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Аякс контролирует мяч.
  • 22'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 21'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 21'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Смал Гийс из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 20'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 20'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 69%, Твенте: 31%.
  • 19'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Даан Ротс из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Игрок Даан Ротс из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 19'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 17'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Опасность! Антони из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 15'
    Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, Твенте: 35%.
  • 14'
    Бош Йессе пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
  • 14'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ван Волфсвинкель Рикки и попал в каркас ворот!
  • 13'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 13'
    Антони из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 12'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Игрок Антони из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 11'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    11'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 10'
    Даан Ротс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 50%, Твенте: 50%.
  • 10'
    Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 9'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 8'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 8'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 7'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Даан Ротс из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 6'
    Твенте выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Твенте контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 50%, Твенте: 50%.
  • 4'
    Тимбер Юррьен из команды Аякс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 4'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 1'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 1'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Твенте
1.18
8.06
51.00
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Где смотреть матч Аякс 1:0 Твенте онлайн


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Аякс
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