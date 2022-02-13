Второй тайм начался

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Антони из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ларс Уннерсталль не дал случится голу! Классен Дэви должен был забивать, но Ларс Уннерсталль сделал отличный сейв

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

44' Антони нанес удар, мяч был парирован, но Ларс Уннерсталль не удержал его в руках.

44' Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

43' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Антони из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

42' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Тадич Душан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Удар от ворот произведет Твенте

36' Как он промахнулся? Мазрауи Нуссер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

31' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О О О Л - Классен Дэви из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

31' Смал Гийс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Плохо сыграл Меес Хилгерс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Ларс Уннерсталль отбил мяч на угловой после удара Тадич Душан из штрафной площади.

27' Мартинес Лисандро из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

20' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Игрок Даан Ротс из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Опасность! Антони из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Бош Йессе пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ван Волфсвинкель Рикки и попал в каркас ворот!

13' Антони из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

12' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Игрок Антони из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

11' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Даан Ротс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

9' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Твенте

6' Даан Ротс из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Твенте выполняет удар от ворот.

5' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Лимниос Димитрис из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля