Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
31' ГолКлассен Дэви
41' Желтая карточкаТадич Душан
2:0
53' ГолАлле Себастьян
54' Желтая карточкаDaan Rots
2:0
62' Не забитый пенальтиТадич Душан
3:0
77' Гол в свои воротаПроппер Робин
4:0
85' ГолАлле Себастьян
5:0
88' ГолАлле Себастьян
Ход матча
31'
1:0
41'
53'
2:0
54'
62'
2:0
69'
77'
3:0
85'
4:0
86'
88'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
10 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
35
Mees
Hilgers
39
Daan
Rots
32
Бош
Йессе
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
24 Онана АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Твенте
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
32 матча
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|16 (1)
|0.73
|Тадич Душан
|7 (1)
|0.32
|Антони
|7
|0.32
|Бергёйс Стивен
|5
|0.23
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.23
|Классен Дэви
|5
|0.23
|Нерес Давид
|3
|0.14
|Броббей Брайан
|3
|0.14
|Альварес Эдсон
|2
|0.09
|Перейра Данило II
|2
|0.09
|Тимбер Юррьен
|2
|0.09
|Мартинес Лисандро
|1
|0.05
|Гравенберх Райан
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Дарами Мохаммед
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Тейлор Кеннет
|1
|0.05
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Шуурс Перр
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (5)
|0.5
|Проппер Робин
|4
|0.18
|Manfred Ugalde
|3
|0.14
|Влап Михел
|3
|0.14
|Лимниос Димитрис
|3
|0.14
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.09
|Daan Rots
|2
|0.09
|Зерруки Рамиз
|2
|0.09
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Mees Hilgers
|1
|0.05
|Бош Йессе
|1
|0.05
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
20
20 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
5
12%
4
20%
1-15
9
21%
1
5%
16-30
6
14%
6
30%
31-45
5
12%
3
15%
46-60
7
16%
2
10%
61-75
11
26%
4
20%
76-90
Пропущено
6
20
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
17%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
33%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
50%
7
35%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
9%
5
33%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
65
35
32 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
7
11%
9
26%
1-15
14
22%
3
9%
16-30
11
17%
7
20%
31-45
7
11%
5
14%
46-60
12
18%
2
6%
61-75
14
22%
9
26%
76-90
Пропущено
9
26
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 15
1
11%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
3
33%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
44%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0
Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0
Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|22
|17
|3
|2
|69 - 5
|54
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|22
|15
|3
|4
|52 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|22
|13
|3
|6
|43 - 26
|42
|5.
|Твенте
|22
|12
|5
|5
|34 - 27
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|22
|8
|6
|8
|27 - 31
|30
|10.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|22
|6
|3
|13
|21 - 41
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2