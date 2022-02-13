Второй тайм

94' Аякс владели мячом большую часть игры и выиграли.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Удар от ворот произведет Твенте

91' Алле Себастьян из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Третий свой гол забил Алле Себастьян . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

88' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

85' Отличный командный гол!

85' Антони из команды Аякс делает успешный заброс на партнера в штрафную.

84' Матч возобновлен

83' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Твенте выполняет удар от ворот.

82' Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали

81' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Аякс выполняет удар от ворот.

81' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Проппер Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

77' Команда Аякс довольна результатом к этому моменту.

75' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Твенте выполняет удар от ворот.

74' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

69' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

64' Антони задерживает мяч рукой

64' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Даан Ротс получил желтую карточку от судьи

53' Г О О О О О Л - Алле Себастьян из команды Аякс легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

53' Тимбер Юррьен нанес удар издали, а Ларс Уннерсталль отбил его обратно в игру!

52' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Твенте выполняет удар от ворот.

51' Антони нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль перевел мяч на угловой!

51' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

50' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

46'

46'