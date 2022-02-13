Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Raiffeisen Arena
12' Желтая карточкаМихорль Петер
1:0
14' ГолРагуц Марко
26' Желтая карточкаChristopher Cvetko
44' Желтая карточкаШлагер Александер
Ход матча
12'
14'
1:0
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
10
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
22 матча
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Мамуду
|4
|0.21
|Гойгингер Томас
|3
|0.16
|Гргич Лукас
|2
|0.11
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.11
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Рагуц Марко
|1
|0.05
|Поцманн Марвин
|1
|0.05
|Визингер Филип
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Моншайн Кристоф
|1
|0.05
|Шмидт Александер
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Накамура Кейто
|1
|0.05
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|9
|0.47
|Turgay Gemicibasi
|4 (2)
|0.21
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.16
|Patrick Greil
|3
|0.16
|Ридер Флориан
|2
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.05
|Thorsten Mahrer
|1
|0.05
|Gloire Amanda
|1
|0.05
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|5
|1
|Гргич Лукас
|5
|0
|Флеккер Флориан
|5
|0
|Реннер Рене
|3
|1
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Боллер Ян
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|9
|0
|Nicolas Wimmer
|4
|1
|Herbert Paul
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Фукс Александер
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
5
50%
5
33%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
9%
6
25%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
3
13%
7
29%
29%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
9
39%
4
17%
76-90
Пропущено
26
29
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
2
8%
3
10%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
4
15%
6
21%
31-45
3
12%
1
3%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
9
35%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2
ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|33 - 29
|34
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|5.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|6.
|Аустрия Вена
|19
|5
|9
|5
|26 - 22
|24
|7.
|Рид
|19
|6
|6
|7
|25 - 36
|24
|8.
|ЛАСК
|1:0
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|9.
|Хартберг
|19
|5
|7
|7
|29 - 29
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|19
|4
|8
|7
|27 - 37
|20
|11.
|Адмира
|19
|3
|8
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Альтах
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|3.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|ЛАСК
|1:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|8.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|9.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|7.
|ЛАСК
|1:0
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Адмира
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5