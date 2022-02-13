Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
2:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
12' Желтая карточка
Михорль Петер
1:0
14' Гол
Рагуц Марко
26' Желтая карточка
Christopher Cvetko
44' Желтая карточка
Шлагер Александер
64' Вторая желтая карточка
Михорль Петер
1:1
73' Гол
Thorsten Mahrer
2:1
76' Гол
Йовичич Бранко
2:2
90' Пенальти
Turgay Gemicibasi
90' Красная карточка
Turgay Gemicibasi
90'+8
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
26
Твардзик
Филип
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
10
Рагуц
Марко
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 4 0.21
Гойгингер Томас 3 0.16
Гргич Лукас 2 0.11
Михорль Петер 2 (1) 0.11
Рагуц Марко 1 0.05
Поцманн Марвин 1 0.05
Флеккер Флориан 1 0.05
Визингер Филип 1 0.05
Йовичич Бранко 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Моншайн Кристоф 1 0.05
Шмидт Александер 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Накамура Кейто 1 0.05
Хон Хён-Сок 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.47
Turgay Gemicibasi 5 (3) 0.26
Alexander Timossi Andersson 3 0.16
Patrick Greil 3 0.16
Ридер Флориан 2 0.11
Thorsten Mahrer 2 0.11
Christopher Cvetko 1 0.05
Gloire Amanda 1 0.05
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 5 2
Гргич Лукас 5 0
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Люкенедер Феликс 4 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Холланд Джеймс 2 0
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Боллер Ян 2 0
Филипович Петар 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 1
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Робертс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
17%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Пропущено

12
17
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
6
50%
6
35%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
12%
6
23%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
3
12%
7
27%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
10
40%
5
19%
76-90

Пропущено

28
31
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
7%
4
13%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
3
11%
1
3%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
10
36%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2
ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 19 6 8 5 28 - 29 26
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Аустрия Вена 19 5 9 5 26 - 22 24
7. Рид 19 6 6 7 25 - 36 24
8. Хартберг 19 5 7 7 29 - 29 22
9. ЛАСК 19 5 6 8 25 - 28 21
10. Сваровски Тироль 19 4 8 7 27 - 37 20
11. Адмира 19 3 8 8 22 - 26 17
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
3. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
8. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
9. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
6. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Адмира 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шлагер Александер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Christopher Cvetko получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Рагуц Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 