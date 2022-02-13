"Вест Хэм" при перехвате мяча тоже не бросается вперёд сломя голову. Всё проходит очень размеренно и осторожно.

Рикарду на фланге наступил на ногу Крессуэллу и получил первую жёлтую карточку в матче.

Соучек на правом фланге увлёкся дриблингом и убежал с мячом за боковую линию поля.

У Цоуфала справа не получилась подача. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.

14' "Лестер" контролирует мяч на своей половине поля и не торопится продвигаться вперёд.

13' Сёюнджю слева заброс вперёд на ход Барнсу исполнил слишком сильно.

12' Амарти на своей половине поля неудачно обработал мяч при приёме, но сыграть Лансини, рванувшему на перехват, не позволил.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БОУЭН!!! Диоп со своей половины поля выдал пас на ход Боуэну, который слева вошёл в штрафную площадь и мимо Шмейхеля пробил в дальний угол.

10' Ндиди на чужой половине поля ударил по ногам Форнальсу.

9' Сёюнджю медики оказывают помощь. Снова небольшая пауза в матче.

8' Соучек у центрального круга локтем заехал в голову Сёюнджю.

7' Роджерс у бровки делает какие-то пометки в блокноте. Возможно, прорабатывает концепт своего следующего контракта.

6' Команды владеют мячом на своей половине поля, а заброс вперёд приводит к потере.

4' Боуэн в стыке с Дьюзбери-Холлом в центральном круге получил повреждение правой ноги. Медики вышли на поле.

3' Фабьянски забрал мяч в руки после навеса Барнса слева.

2' "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, "Вест Хэм" - в бордовой форме.