Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Кинг Пауэр
0:1
10' ГолБоуэн Джаррод
18' Желтая карточкаРикарду Перейра
Ход матча
10'
0:1
18'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
29
Дака
Пэтсон
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Вест Хэм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.41
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.27
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.23
|Дака Пэтсон
|4
|0.18
|Лукмен Адемола
|3
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.09
|Барнс Харви
|2
|0.09
|Эванс Джонни
|1
|0.05
|Олбрайтон Марк
|1
|0.05
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.05
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.32
|Антонио Майкл
|8
|0.32
|Бенрахма Саид
|5
|0.2
|Форнальс Пабло
|5
|0.2
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.16
|Соучек Томаш
|3
|0.12
|Райс Деклан
|1
|0.04
|Крессуэлл Арон
|1
|0.04
|Масуаку Артур
|1
|0.04
|Огбонна Анджело
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Влашич Никола
|1
|0.04
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Доусон Крэйг
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|5
|1
|Райс Деклан
|6
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
6
30%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
7
35%
5
28%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
5
36%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Пропущено
23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
16%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Забито
35
40
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
11%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
23%
6
15%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
8
23%
10
25%
76-90
Пропущено
38
33
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
13%
5
15%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
8
21%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|25 - 23
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|0:1 Заявка
|22
|7
|5
|10
|34 - 40
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|15 - 12
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Вест Хэм
Исход игры
Лестер
38.8% (54)
Ничья
35.3% (49)
Вест Хэм
25.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
86.05% (111)
Нет
13.95% (18)
Популярный счёт
2:1 Лестер
23.7% (33)
1:1 Ничья
22.3% (31)
1:2 Вест Хэм
17.3% (24)
2:2 Ничья
10.8% (15)
2:0 Лестер
4.3% (6)
1:0 Лестер
3.6% (5)
0:1 Вест Хэм
2.9% (4)
2:3 Вест Хэм
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!