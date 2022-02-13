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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
10' Гол
Боуэн Джаррод
18' Желтая карточка
Рикарду Перейра
18'

Ход матча

10'
0:1
Боуэн Джаррод
(Диоп Исса)
18'
Рикарду Перейра
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 139
Лестер 38.8% (54)
X 35.3% (49)
Вест Хэм 25.9% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Вест Хэм
2.95
3.55
2.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
29
Дака
Пэтсон
7
Барнс
Харви
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Лестер
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Вест Хэм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:2
Ч
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.41
Мэддисон Джеймс 6 0.27
Тилеманс Юри 5 (1) 0.23
Дака Пэтсон 4 0.18
Лукмен Адемола 3 0.14
Ихеаначо Келечи 2 0.09
Барнс Харви 2 0.09
Эванс Джонни 1 0.05
Олбрайтон Марк 1 0.05
Сёюнджю Чаглар 1 0.05
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.32
Антонио Майкл 8 0.32
Бенрахма Саид 5 0.2
Форнальс Пабло 5 0.2
Лансини Мануэль 4 (2) 0.16
Соучек Томаш 3 0.12
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 5 1
Райс Деклан 6 0
Цоуфал Владимир 3 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
6
30%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
7
35%
5
28%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
16%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Забито

35
40
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
11%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
23%
6
15%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
8
23%
10
25%
76-90

Пропущено

38
33
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
13%
5
15%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
8
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 23 7 12 4 25 - 23 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер 0:1 Заявка 22 7 5 10 34 - 40 26
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм 1:0 Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер 0:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 17 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 13 7 2 4 20 - 13 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 12 4 7 1 15 - 12 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер 0:1 Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 21'
    У Цоуфала справа не получилась подача. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.
  • 20'
    Соучек на правом фланге увлёкся дриблингом и убежал с мячом за боковую линию поля.
  • Желтая карточка
    18'
    Рикарду на фланге наступил на ногу Крессуэллу и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 17'
    Форнальс слева сделал неточную передачу в центр.
  • 16'
    "Вест Хэм" при перехвате мяча тоже не бросается вперёд сломя голову. Всё проходит очень размеренно и осторожно.
  • 14'
    "Лестер" контролирует мяч на своей половине поля и не торопится продвигаться вперёд.
  • 13'
    Сёюнджю слева заброс вперёд на ход Барнсу исполнил слишком сильно.
  • 12'
    Амарти на своей половине поля неудачно обработал мяч при приёме, но сыграть Лансини, рванувшему на перехват, не позволил.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БОУЭН!!! Диоп со своей половины поля выдал пас на ход Боуэну, который слева вошёл в штрафную площадь и мимо Шмейхеля пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ндиди на чужой половине поля ударил по ногам Форнальсу.
  • Травма, повреждение
    9'
    Сёюнджю медики оказывают помощь. Снова небольшая пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    8'
    Соучек у центрального круга локтем заехал в голову Сёюнджю.
  • 7'
    Роджерс у бровки делает какие-то пометки в блокноте. Возможно, прорабатывает концепт своего следующего контракта.
  • 6'
    Команды владеют мячом на своей половине поля, а заброс вперёд приводит к потере.
  • Травма, повреждение
    4'
    Боуэн в стыке с Дьюзбери-Холлом в центральном круге получил повреждение правой ноги. Медики вышли на поле.
  • 3'
    Фабьянски забрал мяч в руки после навеса Барнса слева.
  • 2'
    "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, "Вест Хэм" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • Первый тайм
  • 19'
    Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Вест Хэм пытается что-то создать.
  • 18'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    18'
    Судья подбегает и показывает Рикарду Перейра II из команды Лестер отложенную желтую карточку за фол.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Дака Пэтсон из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
  • 16'
    Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.
  • 15'
    Лестер контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Лестер: 52%, Вест Хэм: 48%.
  • 14'
    Лестер контролирует мяч.
  • 14'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 12'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 11'
    Лестер контролирует мяч.
  • 11'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Диоп Исса сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Боуэн Джаррод забивает с левой ноги!
  • 10'
    Диоп Исса делает длинную передачу вперед
  • 10'
    Контроль мяча: Лестер: 57%, Вест Хэм: 43%.
  • 10'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    9'
    Сёюнджю Чаглар возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ндиди Уилфред из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Антонио Майкл пострадал.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сёюнджю Чаглар получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Сёюнджю Чаглар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Соучек Томаш из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Сёюнджю Чаглар заработал фол
  • 7'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лестер контролирует мяч.
  • 5'
    Вест Хэм выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Лестер контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    5'
    Боуэн Джаррод возвращается на поле.
  • 5'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 5'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 5'
    Контроль мяча: Лестер: 50%, Вест Хэм: 50%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Боуэн Джаррод получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Боуэн Джаррод на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 3'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лестер контролирует мяч.
  • 2'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 1'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 1'
    Барнс Харви из команды Лестер делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 1'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Вест Хэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 0:1 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:1 Вест Хэм

Исход игры
Лестер
38.8% (54)
Ничья
35.3% (49)
Вест Хэм
25.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
86.05% (111)
Нет
13.95% (18)
Популярный счёт
2:1 Лестер
23.7% (33)
1:1 Ничья
22.3% (31)
1:2 Вест Хэм
17.3% (24)
2:2 Ничья
10.8% (15)
2:0 Лестер
4.3% (6)
1:0 Лестер
3.6% (5)
0:1 Вест Хэм
2.9% (4)
2:3 Вест Хэм
2.2% (3)
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Лестер
Вест Хэм

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