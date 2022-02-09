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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

История личных встреч

Лестер
Вест Хэм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:2
Ч
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.43
Мэддисон Джеймс 6 0.29
Тилеманс Юри 5 (1) 0.24
Дака Пэтсон 4 0.19
Лукмен Адемола 3 0.14
Ихеаначо Келечи 2 0.1
Барнс Харви 2 0.1
Эванс Джонни 1 0.05
Олбрайтон Марк 1 0.05
Сёюнджю Чаглар 1 0.05
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.33
Боуэн Джаррод 7 0.29
Бенрахма Саид 5 0.21
Форнальс Пабло 5 0.21
Лансини Мануэль 4 (2) 0.17
Соучек Томаш 3 0.13
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 5 1
Райс Деклан 6 0
Цоуфал Владимир 3 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
6
30%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
7
35%
5
28%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
16%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Забито

35
40
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
11%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
23%
6
15%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
8
23%
10
25%
76-90

Пропущено

38
33
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
13%
5
15%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
8
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3
Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
8. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 57 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Лестер 55.3% (21)
    X 18.4% (7)
    Вест Хэм 26.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вест Хэм
    2.92
    3.82
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Вест Хэм

    Исход игры
    Лестер
    55.3% (21)
    Ничья
    18.4% (7)
    Вест Хэм
    26.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    39.5% (15)
    1:2 Вест Хэм
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    1:0 Лестер
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    7.9% (3)
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    Лестер
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