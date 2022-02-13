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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Арминия
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 129
Хоффенхайм 88.4% (114)
X 11.6% (15)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Арминия
1.54
4.85
7.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
11
Гриллич
Флориан
21
Хюбнер
Беньямин
9
Бебу
Ила
8
Гайгер
Деннис
18
Самассеку
Диади
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
10
Даббур
Мунас
33
Рюттер
Жоржиньо
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Шёпф
Алессандро
39
Василиадис
Себастиан
11
Окугава
Масая
7
Кастро
Гонсало
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
Хоффенхайм
3-4-1-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Арминия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.32
Рюттер Жоржиньо 5 0.23
Крамарич Андрей 3 0.14
Даббур Мунас 3 0.14
Баумгартнер Кристоф 3 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.14
Раум Давид 2 0.09
Акпогума Кевин 2 0.09
Гайгер Деннис 2 0.09
Самассеку Диади 2 0.09
Руди Себастьян 2 0.09
Кадержабек Павел 1 0.05
Ричардс Крис 1 0.05
Штиллер Анджело 1 0.05
Адамян Саркис 1 0.05
Пош Штефан 1 0.05
Фогт Кевин 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.32
Виммер Патрик 3 0.14
Клос Фабиан 3 (2) 0.14
Серра Янни 2 0.09
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.09
Ласм Бриан 2 0.09
Кастро Гонсало 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 5 0
Фогт Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Даббур Мунас 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Хюбнер Беньямин 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
8%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
6
25%
2
20%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
5
21%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
36%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
9
56%
3
27%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
29%
29%
5
31%
16-30
1
4%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
25%
5
31%
61-75
7
29%
29%
1
6%
76-90

Забито

40
21
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
3
8%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
9
23%
3
14%
31-45
4
10%
5
24%
46-60
6
15%
2
10%
61-75
14
35%
5
24%
76-90

Пропущено

35
27
15 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
11%
1
4%
1-15
9
26%
6
22%
16-30
2
6%
5
19%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
7
20%
8
30%
30%
61-75
8
23%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 22 12 5 5 58 - 36 41
4. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
6. Унион Берлин Заявка 22 9 7 6 29 - 30 34
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 22 9 5 8 41 - 34 32
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия 0:0 Заявка 22 4 11 7 21 - 27 23
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия 0:0 Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
9. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Хоффенхайм 88.4% (114)
X 11.6% (15)
Арминия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Арминия
1.54
4.85
7.50
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Новости
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Арминия

Исход игры
Хоффенхайм
88.3% (113)
Ничья
11.7% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.28% (81)
Меньше
36.72% (47)
Обе команды забьют
Да
71.88% (92)
Нет
28.13% (36)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
48.4% (62)
1:0 Хоффенхайм
14.1% (18)
2:0 Хоффенхайм
14.1% (18)
3:1 Хоффенхайм
10.9% (14)
1:1 Ничья
8.6% (11)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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