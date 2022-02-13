Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
1:0
22' ГолХюбнер Беньямин
45' Желтая карточкаГайгер Деннис
2:0
51' ГолРюттер Жоржиньо
90' Желтая карточкаГриллич Флориан
Ход матча
22'
1:0
45'
51'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Арминия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.32
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.27
|Крамарич Андрей
|3
|0.14
|Даббур Мунас
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.09
|Акпогума Кевин
|2
|0.09
|Гайгер Деннис
|2
|0.09
|Самассеку Диади
|2
|0.09
|Руди Себастьян
|2
|0.09
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Ричардс Крис
|1
|0.05
|Штиллер Анджело
|1
|0.05
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.05
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|Пош Штефан
|1
|0.05
|Фогт Кевин
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|7
|0.32
|Виммер Патрик
|3
|0.14
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.14
|Серра Янни
|2
|0.09
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.09
|Ласм Бриан
|2
|0.09
|Кастро Гонсало
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|5
|0
|Гайгер Деннис
|5
|0
|Гриллич Флориан
|5
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Даббур Мунас
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Хюбнер Беньямин
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
8%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
6
23%
2
20%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
5
19%
2
20%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
9
56%
3
27%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
29%
29%
5
31%
16-30
1
4%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
25%
5
31%
61-75
7
29%
29%
1
6%
76-90
Забито
42
21
17 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
7%
3
14%
1-15
5
12%
3
14%
16-30
9
21%
3
14%
31-45
5
12%
5
24%
46-60
6
14%
2
10%
61-75
14
33%
5
24%
76-90
Пропущено
35
29
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
4
11%
1
3%
1-15
9
26%
7
24%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
7
20%
8
28%
61-75
8
23%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|58 - 36
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 34
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 30
|34
|8.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|31 - 24
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|21 - 29
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 42
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Арминия
Исход игры
Хоффенхайм
88.4% (114)
Ничья
11.6% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (82)
Меньше
36.43% (47)
Обе команды забьют
Да
72.09% (93)
Нет
27.91% (36)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
48.8% (63)
1:0 Хоффенхайм
14% (18)
2:0 Хоффенхайм
14% (18)
3:1 Хоффенхайм
10.9% (14)
1:1 Ничья
8.5% (11)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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