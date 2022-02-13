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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
2:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
1:0
22' Гол
Хюбнер Беньямин
45' Желтая карточка
Гайгер Деннис
2:0
51' Гол
Рюттер Жоржиньо
90' Желтая карточка
Гриллич Флориан
90'+6

Ход матча

22'
Хюбнер Беньямин
(Раум Давид)
1:0
45'
Гайгер Деннис
 
51'
Рюттер Жоржиньо
(Даббур Мунас)
2:0
57'
 
Рамос Гильерме
Пипер Амос
62'
 
Хак Робин
Крюгер Флориан
62'
 
Белло Джордж
Лаурсен Якоб-Баррет
62'
 
Клос Фабиан
Серра Янни
63'
Кадержабек Павел
Рюттер Жоржиньо
 
74'
Ларсен Якоб-Бруун
Бебу Ила
 
74'
Пош Штефан
Хюбнер Беньямин
 
75'
 
Ласм Бриан
Окугава Масая
84'
Нордтвейт Ховард
Самассеку Диади
 
84'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
90'
Гриллич Флориан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Хоффенхайм 88.4% (114)
X 11.6% (15)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
11
Гриллич
Флориан
21
Хюбнер
Беньямин
9
Бебу
Ила
18
Самассеку
Диади
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
39
Василиадис
Себастиан
11
Окугава
Масая
7
Кастро
Гонсало
8
Шёпф
Алессандро
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
Хоффенхайм
3-4-2-1
Арминия
4-1-4-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Арминия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.32
Рюттер Жоржиньо 6 0.27
Крамарич Андрей 3 0.14
Даббур Мунас 3 0.14
Баумгартнер Кристоф 3 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.14
Раум Давид 2 0.09
Акпогума Кевин 2 0.09
Гайгер Деннис 2 0.09
Самассеку Диади 2 0.09
Руди Себастьян 2 0.09
Кадержабек Павел 1 0.05
Ричардс Крис 1 0.05
Штиллер Анджело 1 0.05
Хюбнер Беньямин 1 0.05
Адамян Саркис 1 0.05
Пош Штефан 1 0.05
Фогт Кевин 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.32
Виммер Патрик 3 0.14
Клос Фабиан 3 (2) 0.14
Серра Янни 2 0.09
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.09
Ласм Бриан 2 0.09
Кастро Гонсало 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 5 0
Гайгер Деннис 5 0
Гриллич Флориан 5 0
Фогт Кевин 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Даббур Мунас 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Хюбнер Беньямин 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
8%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
6
23%
2
20%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
9
56%
3
27%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
29%
29%
5
31%
16-30
1
4%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
25%
5
31%
61-75
7
29%
29%
1
6%
76-90

Забито

42
21
17 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
7%
3
14%
1-15
5
12%
3
14%
16-30
9
21%
3
14%
31-45
5
12%
5
24%
46-60
6
14%
2
10%
61-75
14
33%
5
24%
76-90

Пропущено

35
29
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
4
11%
1
3%
1-15
9
26%
7
24%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
7
20%
8
28%
61-75
8
23%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 22 12 5 5 58 - 36 41
4. Хоффенхайм Заявка 22 10 4 8 43 - 34 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Унион Берлин Заявка 22 9 7 6 29 - 30 34
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 22 4 10 8 21 - 29 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Хоффенхайм 88.4% (114)
X 11.6% (15)
Арминия 0% (0)
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Где смотреть матч Хоффенхайм 2:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Арминия

Исход игры
Хоффенхайм
88.4% (114)
Ничья
11.6% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (82)
Меньше
36.43% (47)
Обе команды забьют
Да
72.09% (93)
Нет
27.91% (36)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
48.8% (63)
1:0 Хоффенхайм
14% (18)
2:0 Хоффенхайм
14% (18)
3:1 Хоффенхайм
10.9% (14)
1:1 Ничья
8.5% (11)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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