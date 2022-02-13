Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гриллич Флориан получил желтую карточку от судьи

94' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

93' Отличные скиллы показывает Руди Себастьян , обводя своих соперников

93' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

93' Игрок Ласм Бриан из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хак Робин из команды Арминия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

91' Опасность! Кастро Гонсало из команды Арминия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

90' Арминия выполняет удар от ворот.

89' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

88' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Арминия выполняет удар от ворот.

87' Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Опасность! Ларсен Якоб-Бруун из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

87' Арминия выполняет удар от ворот.

86' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

86' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

85' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Ласм Бриан нанес удар, мяч был парирован, но Оливер Бауманн не удержал его в руках.

84' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Самассеку Диади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Даббур Мунас бьет ударом через себя, но Штефан Ортега блокирует удар!

81' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Джордж Белло из команды Арминия отправил кросс в штрафную...

79' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

76' Арминия выполняет удар от ворот.

75' Игрок команды Хоффенхайм получает медицинскую помощь прямо на поле

75' Раум Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Кадержабек Павел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Плохо сыграл Нильссон Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Бебу Ила пробует нанести удар издали, но Штефан Ортега держит все под контролем

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

71' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Арминия выполняет удар от ворот.

70' Самассеку Диади не смог попасть в створ ударом издали

70' Раум Давид из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Арминия выполняет удар от ворот.

68' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

68' Какой промах! Хак Робин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

68' Джордж Белло из команды Арминия делает успешный заброс на партнера в штрафную.

68' Опасность! Клос Фабиан из команды Арминия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Отличные скиллы показывает Бебу Ила , обводя своих соперников

65' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Лаурсен Якоб-Баррет уходит с поля и его заменяет Джордж Белло

62' Хюбнер Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Хюбнер Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Арминия выполняет удар от ворот.

60' Какой промах! Баумгартнер Кристоф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

60' Нильссон Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Опасность! Окугава Масая из команды Арминия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

58' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бебу Ила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отличные скиллы показывает Даббур Мунас , обводя своих соперников

56' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ох, нехорошо это выглядит. Пипер Амос получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Пипер Амос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Рюттер Жоржиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Г О О О О Л - Рюттер Жоржиньо забивает с левой ноги!

51' Штефан Ортега не дал случится голу! Баумгартнер Кристоф должен был забивать, но Штефан Ортега сделал отличный сейв

50' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

46' Серра Янни не смог попасть в створ ударом издали