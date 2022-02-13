Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
2.50
3.55
4.60
Все Коэффициенты
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
22
Камара
Агибу
1
Цидотас
Панайотис
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
7
Амрабат
Нордин
9
Гарсия
Леви
10
Ансарифард
Карим
17
Цубер
Стивен
Олимпиакос
4-3-3
АЕК
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

40 матчей

55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.5%
37.5%
20%
17 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
37.5%
22.5%
16 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
К
1:1
КГ
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.41
Соарес Франсиско 7 (1) 0.32
Камара Агибу 5 0.23
Масурас Гиоргос 5 0.23
Сиссе Пап Абу 4 0.18
Вальбуэна Матьё 2 0.09
Родригес Гарри 2 0.09
Лопеш Рони 1 0.05
Бухалакис Андреас 1 0.05
Врусаи Мариус 1 0.05
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 10 0.45
Цубер Стивен 7 (1) 0.32
Гарсия Леви 3 0.14
Амрабат Нордин 3 (1) 0.14
Ансарифард Карим 3 0.14
Враньеш Огнен 3 0.14
Манталос Петрос 2 (1) 0.09
Шимански Дамиан 1 0.05
Шахов Евгений 1 0.05
Ле Таллек Дамьен 1 0.05
Цавелас Георгиос 1 0.05
Хаджсафи Эсхан 1 0.05
Митоглу Герасимос 1 0.05
Мохаммади Милад 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Танкович Муамер 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
М'Вила Янн 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Рябчук Олег 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 7 0
Ле Таллек Дамьен 6 0
Ансарифард Карим 5 0
Шимански Дамиан 5 0
Манталос Петрос 4 0
Цавелас Георгиос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Рота Лазарос 3 0
Мохаммади Милад 1 1
Шахов Евгений 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
4
25%
4
21%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
6
32%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
75%
6
50%
76-90

Забито

22
18
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
18%
4
22%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
1
5%
3
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

38
37
21 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
8
21%
8
22%
1-15
7
18%
7
19%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
7
18%
2
5%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
5
13%
9
24%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
10%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
4
40%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2
Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 22 16 6 0 37 - 11 54
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 0:0 22 12 4 6 37 - 22 40
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Панатинаикос 22 10 3 9 33 - 20 33
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 22 8 8 6 29 - 28 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 21 4 6 11 18 - 29 18
13. Атромитос 20 3 4 13 19 - 39 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 11 8 3 0 16 - 4 27
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 0:0 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 11 8 3 0 21 - 7 27
2. АЕК 0:0 12 6 4 2 19 - 12 22
3. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 11 2 3 6 6 - 12 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
2.50
3.55
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 0:0 АЕК онлайн


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