Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
62' Желтая карточкаРябчук Олег
81' Желтая карточкаРота Лазарос
1:0
84' ГолМ'Вила Янн
90' Желтая карточкаЛала Кенни
Ход матча
62'
81'
84'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 17
-
53 Владение мячом, % 47
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Камара АгибуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед
40 матчей
55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.5%
37.5%
20%
17 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
37.5%
22.5%
16 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.41
|Соарес Франсиско
|7 (1)
|0.32
|Камара Агибу
|5
|0.23
|Масурас Гиоргос
|5
|0.23
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.18
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.09
|Родригес Гарри
|2
|0.09
|М'Вила Янн
|1
|0.05
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Врусаи Мариус
|1
|0.05
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|10
|0.45
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.32
|Гарсия Леви
|3
|0.14
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.14
|Ансарифард Карим
|3
|0.14
|Враньеш Огнен
|3
|0.14
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.09
|Шимански Дамиан
|1
|0.05
|Шахов Евгений
|1
|0.05
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.05
|Цавелас Георгиос
|1
|0.05
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.05
|Митоглу Герасимос
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Рябчук Олег
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|7
|0
|Ле Таллек Дамьен
|6
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
24%
4
21%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
75%
7
54%
76-90
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
4
18%
4
22%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
1
5%
3
17%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
39
37
21 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
8
21%
8
22%
1-15
7
18%
7
19%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
7
18%
2
5%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
6
15%
9
24%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
10%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
4
40%
10
43%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2
Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|Панатинаикос
|22
|10
|3
|9
|33 - 20
|33
|6.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|7.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|8.
|ОФИ
|22
|8
|8
|6
|29 - 28
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|21
|4
|6
|11
|18 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|20
|3
|4
|13
|19 - 39
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|6 - 12
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1