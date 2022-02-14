Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Арис Салоники
0' 49'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
6.80
3.08
2.62
Все Коэффициенты
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
12
Louis
Poznanski
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
99
Сиампанис
Мариос
66
Сакик
Эмануэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
18
Бертолио
Факундо
9
Манос
Димитриос
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
ПАС Янина
4-4-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Арис Салоники

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.26
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.26
Морейра Ахмад Мендес 2 0.09
Милинчану Николай 2 0.09
Каргас Яннис 2 0.09
Шнайдер Ян-Марк 2 0.09
Гардавски Михаэль 1 0.04
Пеерсман Марвин 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Бренер Фабрисио 1 0.04
Конде Педро 1 0.04
Leonid Mina 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 4 (3) 0.18
Бруну Гама 4 (3) 0.18
Н'Диайе Папа 3 0.14
Матео Гарсия 3 0.14
Мансини Даниэль 2 0.09
Сундгрен Даниэль 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Брабец Якуб 1 0.05
Сакик Эмануэль 1 0.05
Матилья Хавьер 1 (1) 0.05
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 5 0
Карахалиос Зисис 5 0
Переа Хуан 5 0
Домингес Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 4 0
Каргас Яннис 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Пеерсман Марвин 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Лолис Александрос 2 0
Станко Калеб 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
19%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
7
33%
31-45
6
23%
5
24%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
23%
2
10%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
33%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
19%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Арис Салоники 0:0 22 10 6 6 21 - 18 36
5. ПАС Янина 0:0 23 9 7 7 25 - 22 34
6. Панатинаикос 22 10 3 9 33 - 20 33
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 22 8 8 6 29 - 28 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 21 4 6 11 18 - 29 18
13. Атромитос 20 3 4 13 19 - 39 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 0:0 12 5 4 3 15 - 13 19
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 0:0 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 0:0 12 5 3 4 11 - 9 18
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 0:0 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 11 2 3 6 6 - 12 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
6.80
3.08
2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Арис Салоники онлайн


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ПАС Янина
Арис Салоники

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