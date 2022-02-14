Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Зоссимадес
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
39 Владение мячом, % 61
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
ПАС Янина
Арис Салоники
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.26
|Эррамуспе Родриго
|6 (6)
|0.26
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.09
|Милинчану Николай
|2
|0.09
|Каргас Яннис
|2
|0.09
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.09
|Гардавски Михаэль
|1
|0.04
|Пеерсман Марвин
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Бренер Фабрисио
|1
|0.04
|Конде Педро
|1
|0.04
|Leonid Mina
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.18
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.18
|Н'Диайе Папа
|3
|0.14
|Матео Гарсия
|3
|0.14
|Мансини Даниэль
|2
|0.09
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Брабец Якуб
|1
|0.05
|Сакик Эмануэль
|1
|0.05
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.05
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Карахалиос Зисис
|5
|0
|Переа Хуан
|5
|0
|Домингес Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Лолис Александрос
|2
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
19%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
7
33%
31-45
6
23%
5
24%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
23%
2
10%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
33%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
19%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|22
|10
|6
|6
|21 - 18
|36
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Панатинаикос
|22
|10
|3
|9
|33 - 20
|33
|7.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|8.
|ОФИ
|22
|8
|8
|6
|29 - 28
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|21
|4
|6
|11
|18 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|20
|3
|4
|13
|19 - 39
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 9
|18
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|6 - 12
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1