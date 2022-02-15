Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
15' Желтая карточкаФаджоли Николо
16' Желтая карточкаКулибали Войо
1:0
20' ГолБаэс Хайме
35' Желтая карточкаБернабе Адриан
38' Желтая карточкаЗом Симон
2:0
56' ГолГондо Седрик
3:0
59' ГолДзанимачча Лука
3:1
61' ГолСими Нванкво
78' Желтая карточкаБрунетта Хуан
Ход матча
15'
16'
20'
1:0
35'
38'
56'
2:0
59'
3:0
61'
3:1
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 15
-
33 Владение мячом, % 67
55
Околи
Меме
99
Рафья
Хамза
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Кремонезе
Парма
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.3
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.26
|Дзанимачча Лука
|4
|0.17
|Фаджоли Николо
|3
|0.13
|Стриццоло Лука
|3
|0.13
|Видо Лука
|3
|0.13
|Валери Эмануэле
|3
|0.13
|Баэс Хайме
|2
|0.09
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.09
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|7
|0.3
|Бенедычак Адриан
|5
|0.22
|Инглезе Роберто
|3
|0.13
|Ман Деннис
|3
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.09
|Юрич Станко
|2
|0.09
|Тутино Дженнаро
|2
|0.09
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|Серникола Леонардо
|5
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Валери Эмануэле
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Кулибали Войо
|4
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
8
36%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
1
5%
4
25%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
11%
4
44%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
39
27
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
8%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
9
23%
6
22%
31-45
11
28%
4
15%
46-60
8
21%
6
22%
61-75
3
8%
6
22%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
14%
5
19%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0
Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1
Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Пиза
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|30 - 18
|42
|3.
|Лечче
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|36 - 19
|42
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|35 - 24
|41
|5.
|Брешия
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|34 - 22
|40
|6.
|Беневенто
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|34 - 21
|37
|7.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 21
|37
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|10.
|Асколи
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 29
|33
|11.
|Реджина
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 30
|29
|12.
|Тернана
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 33
|28
|13.
|Парма
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|27 - 27
|28
|14.
|Комо
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|28 - 27
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 35
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 33
|22
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 42
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|15.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|12.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|13.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3