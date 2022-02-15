Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
3:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
15' Желтая карточка
Фаджоли Николо
16' Желтая карточка
Кулибали Войо
1:0
20' Гол
Баэс Хайме
35' Желтая карточка
Бернабе Адриан
38' Желтая карточка
Зом Симон
2:0
56' Гол
Гондо Седрик
3:0
59' Гол
Дзанимачча Лука
3:1
61' Гол
Сими Нванкво
78' Желтая карточка
Брунетта Хуан
90'+5
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
55
Околи
Меме
15
Бьянкетти
Маттео
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
21
Фаджоли
Николо
99
Рафья
Хамза
29
Ди
Кармине
Самуэль
34
Коломби
Симоне
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
16
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
15
Дель
Прато
Энрико
10
Васкес
Франко
9
Тутино
Дженнаро
17
Бенедычак
Адриан
Кремонезе
4-2-3-1
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Парма

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.3
Чофани Даниэль 6 (1) 0.26
Дзанимачча Лука 4 0.17
Фаджоли Николо 3 0.13
Стриццоло Лука 3 0.13
Видо Лука 3 0.13
Валери Эмануэле 3 0.13
Баэс Хайме 2 0.09
Гаэтано Джанлука 2 0.09
Ди Кармине Самуэль 2 0.09
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 7 0.3
Бенедычак Адриан 5 0.22
Инглезе Роберто 3 0.13
Ман Деннис 3 0.13
Михэйлэ Валентин 2 0.09
Юрич Станко 2 0.09
Тутино Дженнаро 2 0.09
Дель Прато Энрико 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 8 0
Серникола Леонардо 5 0
Околи Меме 5 0
Валери Эмануэле 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Раванелли Лука 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Кулибали Войо 4 0
Коббо Элиас 3 0
Ман Деннис 3 0
Зом Симон 3 0
Бернабе Адриан 2 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
8
36%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
1
5%
4
25%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
11%
4
44%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

39
27
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
8%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
9
23%
6
22%
31-45
11
28%
4
15%
46-60
8
21%
6
22%
61-75
3
8%
6
22%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
14%
5
19%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0
Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1
Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Пиза Заявка 23 11 9 3 30 - 18 42
3. Лечче Заявка 22 11 9 2 36 - 19 42
4. Монца Заявка 23 11 8 4 35 - 24 41
5. Брешия Заявка 22 11 7 4 34 - 22 40
6. Беневенто Заявка 22 10 7 5 34 - 21 37
7. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
8. Фрозиноне Заявка 22 9 10 3 34 - 21 37
9. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
10. Асколи Заявка 22 9 6 7 30 - 29 33
11. Реджина Заявка 23 8 5 10 20 - 30 29
12. Тернана Заявка 23 7 7 9 32 - 33 28
13. Парма Заявка 23 6 10 7 27 - 27 28
14. Комо Заявка 22 6 10 6 28 - 27 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 23 5 8 10 25 - 35 23
16. Алессандрия Заявка 22 6 4 12 24 - 33 22
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Кротоне Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 23 3 4 16 23 - 42 13
20. Порденоне Заявка 23 2 6 15 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
17. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
9. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
12. Комо Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
14. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Где смотреть матч Кремонезе 3:1 Парма онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 