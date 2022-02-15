Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
0:1
17' ГолКавион Микеле
0:2
22' ГолДьяв Давиде
1:2
43' ГолКоэн Йонатан
52' Желтая карточкаДьяв Давиде
59' Желтая карточкаБроско Риккардо
2:2
60' ГолКараччоло Антонио
62' Желтая карточкаБикел Жаниу
72' Желтая карточкаКонтини Никита
76' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
89' Желтая карточкаКараччоло Антонио
Ход матча
17'
0:1
22'
0:2
43'
1:2
52'
59'
60'
62'
72'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
13 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
58 Владение мячом, % 42
16
Надь
Адам
11
Коэн
Йонатан
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Пиза
Виченца Виртус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.26
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.17
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.17
|Туре Идрисса
|3
|0.13
|Марсура Давиде
|2
|0.09
|Караччоло Антонио
|2
|0.09
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|Де Витис Алессандро
|1
|0.04
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4
|0.17
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.17
|Проя Федерико
|4
|0.17
|Джакомелли Стефано
|2
|0.09
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|0
|Туре Идрисса
|1
|1
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Бикел Жаниу
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Броско Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
1
10%
7
32%
31-45
1
10%
6
27%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
23%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Забито
27
24
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
7
26%
1
4%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
22%
3
13%
31-45
6
22%
1
4%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
5
19%
10
42%
76-90
Пропущено
21
41
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 21
3
14%
3
7%
1-15
5
24%
7
17%
16-30
3
14%
13
32%
31-45
3
14%
9
22%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
4
19%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3
Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Пиза
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|30 - 18
|42
|3.
|Лечче
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|36 - 19
|42
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|35 - 24
|41
|5.
|Брешия
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|34 - 22
|40
|6.
|Беневенто
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|34 - 21
|37
|7.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 21
|37
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|10.
|Асколи
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 29
|33
|11.
|Реджина
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 30
|29
|12.
|Тернана
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 33
|28
|13.
|Парма
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|27 - 27
|28
|14.
|Комо
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|28 - 27
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 35
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 33
|22
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 42
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|15.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|12.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|13.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3