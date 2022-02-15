Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
2:2
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
0:1
17' Гол
Кавион Микеле
0:2
22' Гол
Дьяв Давиде
1:2
43' Гол
Коэн Йонатан
52' Желтая карточка
Дьяв Давиде
59' Желтая карточка
Броско Риккардо
2:2
60' Гол
Караччоло Антонио
62' Желтая карточка
Бикел Жаниу
72' Желтая карточка
Контини Никита
76' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
89' Желтая карточка
Караччоло Антонио
90'+5
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
11
Коэн
Йонатан
9
Лукка
Лоренцо
31
Пушкаш
Георге
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
11
Раноккья
Филиппо
9
Дьяв
Давиде
70
Да
Крус
Алессио
Пиза
4-3-3
Виченца Виртус
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Виченца Виртус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:3
СB
2:2
СB
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.26
Коэн Йонатан 4 (1) 0.17
Сибилли Джузеппе 4 0.17
Туре Идрисса 3 0.13
Марсура Давиде 2 0.09
Караччоло Антонио 2 0.09
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Биринделли Самуэле 1 0.04
Де Витис Алессандро 1 0.04
Мастину Джузеппе 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.17
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.17
Проя Федерико 4 0.17
Джакомелли Стефано 2 0.09
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Да Крус Алессио 1 (1) 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Кавион Микеле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 7 0
Биринделли Самуэле 6 0
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 5 0
Лукка Лоренцо 3 1
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Херманнссон Хьёртур 3 0
Туре Идрисса 1 1
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Бикел Жаниу 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
1
10%
7
32%
31-45
1
10%
6
27%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
23%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
7
26%
1
4%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
22%
3
13%
31-45
6
22%
1
4%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
5
19%
10
42%
76-90

Пропущено

21
41
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 21
3
14%
3
7%
1-15
5
24%
7
17%
16-30
3
14%
13
32%
31-45
3
14%
9
22%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
4
19%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3
Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Пиза Заявка 23 11 9 3 30 - 18 42
3. Лечче Заявка 22 11 9 2 36 - 19 42
4. Монца Заявка 23 11 8 4 35 - 24 41
5. Брешия Заявка 22 11 7 4 34 - 22 40
6. Беневенто Заявка 22 10 7 5 34 - 21 37
7. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
8. Фрозиноне Заявка 22 9 10 3 34 - 21 37
9. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
10. Асколи Заявка 22 9 6 7 30 - 29 33
11. Реджина Заявка 23 8 5 10 20 - 30 29
12. Тернана Заявка 23 7 7 9 32 - 33 28
13. Парма Заявка 23 6 10 7 27 - 27 28
14. Комо Заявка 22 6 10 6 28 - 27 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 23 5 8 10 25 - 35 23
16. Алессандрия Заявка 22 6 4 12 24 - 33 22
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Кротоне Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 23 3 4 16 23 - 42 13
20. Порденоне Заявка 23 2 6 15 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
17. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
9. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
12. Комо Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
14. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Коэн Йонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дьяв Давиде бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кавион Микеле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пиза 2:2 Виченца Виртус онлайн


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