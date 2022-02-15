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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 577
ПСЖ 64% (369)
X 9.4% (54)
Реал Мадрид 26.7% (154)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Реал Мадрид
1.93
4.20
4.25
Все Коэффициенты
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Новости
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
15
Данилу
Перейра
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
ПСЖ
4-3-1-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:1
КЧСА/Е
1:3
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (2) 0.83
Мбаппе Килиан 4 0.67
Вейналдум Джорджиньо 2 0.33
Гуэйе Идрисса 1 0.17
Эррера Андер 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 5 (1) 0.83
Винисиус Жуниор 2 0.33
Родриго 2 0.33
Кроос Тони 2 0.33
Асенсио Марко 1 0.17
Алаба Давид 1 0.17
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Верратти Марко 1 0
Эррера Андер 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Керер Тило 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 2 0
Менди Ферлан 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Милитао Эдер 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
38%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0
ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
1/8 финала
0 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
0 Манчестер Сити
0 Ред Булл Зальцбург
0 Бавария
0 Интер Милан
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Месси пасом нашел в штрафной соперника Мбаппе, который прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Карвахаля полетел на угловой.
  • 8'
    Теперь уже Каземиро забрасывал на ход Винисиусу в штрафную соперника, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось. 
  • 7'
    Диагональ исполнял Модрич в штрафную, куда врывался Винисиус, но его опередил Хакими и головой сбросил в руки Доннарумме.
  • Угловой
    6'
    По флагу забросил Хакими на ход Ди Марие, но того опередил Менди и в подкате вынес мяч на угловой.
  • Опасный момент
    5'
    Накрутил соперника на фланге Мбаппе и прострелил в центр штрафной, где пробил с ходу Ди Мария, но попасть в створ ему не удалось.
  • 4'
    С правого фланга Карвахаль забросил на ход Модричу, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 3'
    После паса от Верратти убегал в штрафную соперника Месси, но в чистейшем подкате Каземиро отобрал сферу.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Реала"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
ПСЖ
63.8% (367)
Ничья
9.4% (54)
Реал Мадрид
26.8% (154)
Тотал 2.5
Больше
77.37% (106)
Меньше
22.63% (31)
Обе команды забьют
Да
93.43% (128)
Нет
6.57% (9)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
12% (69)
1:1 Ничья
3.8% (22)
3:1 ПСЖ
2.8% (16)
1:2 Реал Мадрид
1.7% (10)
2:2 Ничья
1% (6)
1:0 ПСЖ
0.7% (4)
2:0 ПСЖ
0.5% (3)
3:2 ПСЖ
0.3% (2)
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ПСЖ
Реал Мадрид

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