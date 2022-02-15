Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Парк де Пренс
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
25
Мендеш
Нуну
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Симонс ХавиНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
18 Бэйл ГаретНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Реал Мадрид
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.83
|Мбаппе Килиан
|4
|0.67
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.33
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.17
|Эррера Андер
|1
|0.17
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.83
|Винисиус Жуниор
|2
|0.33
|Родриго
|2
|0.33
|Кроос Тони
|2
|0.33
|Асенсио Марко
|1
|0.17
|Алаба Давид
|1
|0.17
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
38%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0
ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
ПСЖ
63.8% (367)
Ничья
9.4% (54)
Реал Мадрид
26.8% (154)
Тотал 2.5
Больше
77.37% (106)
Меньше
22.63% (31)
Обе команды забьют
Да
93.43% (128)
Нет
6.57% (9)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
12% (69)
1:1 Ничья
3.8% (22)
3:1 ПСЖ
2.8% (16)
1:2 Реал Мадрид
1.7% (10)
2:2 Ничья
1% (6)
1:0 ПСЖ
0.7% (4)
2:0 ПСЖ
0.5% (3)
3:2 ПСЖ
0.3% (2)
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