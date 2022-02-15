Первый тайм

9' Месси пасом нашел в штрафной соперника Мбаппе, который прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Карвахаля полетел на угловой.

8' Теперь уже Каземиро забрасывал на ход Винисиусу в штрафную соперника, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

7' Диагональ исполнял Модрич в штрафную, куда врывался Винисиус, но его опередил Хакими и головой сбросил в руки Доннарумме.

6' По флагу забросил Хакими на ход Ди Марие, но того опередил Менди и в подкате вынес мяч на угловой.