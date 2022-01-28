Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 62
ПСЖ 74.2% (46)
X 16.1% (10)
Реал Мадрид 9.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Реал Мадрид
2.05
3.95
3.84
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСЖ
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:1
КЧСА/Е
1:3
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (2) 0.83
Мбаппе Килиан 4 0.67
Вейналдум Джорджиньо 2 0.33
Гуэйе Идрисса 1 0.17
Эррера Андер 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 5 (1) 0.83
Винисиус Жуниор 2 0.33
Родриго 2 0.33
Кроос Тони 2 0.33
Асенсио Марко 1 0.17
Алаба Давид 1 0.17
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Верратти Марко 1 0
Эррера Андер 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Керер Тило 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 2 0
Менди Ферлан 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Милитао Эдер 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
38%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0
ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
1/8 финала
0 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
0 Манчестер Сити
0 Ред Булл Зальцбург
0 Бавария
0 Интер Милан
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    ПСЖ 74.2% (46)
    X 16.1% (10)
    Реал Мадрид 9.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.05
    3.95
    3.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Реал Мадрид

    Исход игры
    ПСЖ
    74.2% (46)
    Ничья
    16.1% (10)
    Реал Мадрид
    9.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.96% (40)
    Меньше
    13.04% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    97.83% (45)
    Нет
    2.17% (1)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    45.2% (28)
    3:1 ПСЖ
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    8.1% (5)
    1:2 Реал Мадрид
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Реал Мадрид

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     