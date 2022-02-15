Лига чемпионов 2021-2022
0:1
Первый тайм: 10'
Стадион: Жозе Алваладе
0:1
9' ГолМарез Рияд
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
24
Порро
Педро
28
Поте
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
84 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
90 Лавия РомеоПолузащитник
-
37 КаикиНападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спортинг Л
Манчестер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|4 (1)
|0.67
|Паулинью Жуан
|3
|0.5
|Коатес Себастьян
|2
|0.33
|Сарабия Пабло
|2 (1)
|0.33
|Бруно Табата
|1
|0.17
|Сантуш Нуну II
|1
|0.17
|Порро Педро
|1
|0.17
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|5 (2)
|0.83
|Жезус Габриэль
|3
|0.5
|Канселу Жоау
|2
|0.33
|Стерлинг Рахим
|2
|0.33
|Грилиш Джек
|1
|0.17
|Фоден Фил
|1
|0.17
|Уокер Кайл
|1
|0.17
|Аке Натан
|1
|0.17
|Палмер Коул
|1
|0.17
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феддал Зу
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Луис Матеус II
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Уокер Кайл
|0
|1
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
5
63%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
18
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
6
43%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Каса Пиа - Спортинг Л 1:2 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Прогнозы на матч Спортинг Л 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Спортинг Л
8.4% (16)
Ничья
11.1% (21)
Манчестер Сити
80.5% (153)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
33.2% (63)
1:3 Манчестер Сити
13.7% (26)
0:2 Манчестер Сити
10% (19)
1:1 Ничья
4.7% (9)
0:1 Манчестер Сити
4.7% (9)
2:2 Ничья
2.6% (5)
0:3 Манчестер Сити
2.1% (4)
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