Первый тайм

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Рияд Марез! 0:1!

Ну да, решили арбитры из Германии в комнате ВАР, что не было офсайда. Адан справился с ударом Фодена, отбил прямо на Де Брёйне, который отыграл на Мареза, и тот уже в пустой створ отправил мяч! Игроки "Спортинга" с поднятыми руками доигрывали эпизод, они были уверены точно, что был офсайд у бельгийца.

8' ВАР в дело вмешивается! А ведь, судя по всему, офсайда-то не было! Зачем тогда арбитр флажок поднимал? Флаг зажёгся, игроки "Спортинга" остановились, и гости уже практически без сопротивления доигрывали этот момент.

7' Забили гол футболисты "Манчестер Сити", но сделали это уже после свистка. Де Брёйне у лицевой опередил голкипера, отдал на Мареза, который в пустой створ мяч переправил.

5' Угловой заработали футболисты "Манчестер Сити". Последовала подача слева на дальнюю штангу, там смог выиграть верх Родри, сбрасывал мяч в центр, но получилось неточно. Отбились хозяева.