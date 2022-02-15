Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Спортинг Л
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
9' Гол
Марез Рияд
10'

Ход матча

9'
0:1
Марез Рияд
(Де Брёйне Кевин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 190
Спортинг Л 8.4% (16)
X 11.1% (21)
Манчестер Сити 80.5% (153)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Манчестер Сити
9.50
5.47
1.41
Все Коэффициенты
Новости
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
6
Пальинья
Жоау
8
Луис
Матеус
II
47
Эсгаю
Рикарду
28
Поте
21
Паулинью
Жуан
17
Сарабия
Пабло
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
Спортинг Л
3-4-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Манчестер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 4 (1) 0.67
Паулинью Жуан 3 0.5
Коатес Себастьян 2 0.33
Сарабия Пабло 2 (1) 0.33
Бруно Табата 1 0.17
Сантуш Нуну II 1 0.17
Порро Педро 1 0.17
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Луис Матеус II 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 5 (2) 0.83
Жезус Габриэль 3 0.5
Канселу Жоау 2 0.33
Стерлинг Рахим 2 0.33
Грилиш Джек 1 0.17
Фоден Фил 1 0.17
Уокер Кайл 1 0.17
Аке Натан 1 0.17
Палмер Коул 1 0.17
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Зинченко Александр 0 0
Силва Бернарду 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феддал Зу 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Порро Педро 2 0
Луис Матеус II 2 0
Бруно Табата 1 0
Адан Антонио 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Нету Луиш 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 2 0
Канселу Жоау 2 0
Уокер Кайл 0 1
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
5
63%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
18
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
6
43%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Каса Пиа - Спортинг Л 1:2 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
1/8 финала
0 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
0 Манчестер Сити
0 Ред Булл Зальцбург
0 Бавария
0 Интер Милан
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Рияд Марез! 0:1!
    Ну да, решили арбитры из Германии в комнате ВАР, что не было офсайда. Адан справился с ударом Фодена, отбил прямо на Де Брёйне, который отыграл на Мареза, и тот уже в пустой створ отправил мяч! Игроки "Спортинга" с поднятыми руками доигрывали эпизод, они были уверены точно, что был офсайд у бельгийца.
  • Видеоповтор
    8'
    ВАР в дело вмешивается! А ведь, судя по всему, офсайда-то не было! Зачем тогда арбитр флажок поднимал? Флаг зажёгся, игроки "Спортинга" остановились, и гости уже практически без сопротивления доигрывали этот момент.
  • 7'
    Забили гол футболисты "Манчестер Сити", но сделали это уже после свистка. Де Брёйне у лицевой опередил голкипера, отдал на Мареза, который в пустой створ мяч переправил.
  • Угловой
    5'
    Угловой заработали футболисты "Манчестер Сити". Последовала подача слева на дальнюю штангу, там смог выиграть верх Родри, сбрасывал мяч в центр, но получилось неточно. Отбились хозяева.
  • 4'
    Очень неплохой заброс с левого фланга в штрафную площадь "Манчестер Сити", куда врывался Рикарду, но уверенно Эдерсон сыграл на выходе и мяч в руки забрал.
  • 3'
    "Спортинг" неплохую атаку разогнал правым флангом, последовал диагональный прострел в штрафную площадь на Сарабию, но защитник гостей успел на перехвате сыграть!
  • 2'
    Контролируют мяч футболисты "Манчестер Сити", а трибуны свистят каждый раз, когда мяч получает Рубен Диаш. Он играл за "Бенфику" - врага лиссабонской команды.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Спортинга"! В традиционной бело-зелёной форме сегодня хозяева поля, ну а команда "Манчестер Сити" будет играть в тёмной форме.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спортинг Л 0:1 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Спортинг Л 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Спортинг Л
8.4% (16)
Ничья
11.1% (21)
Манчестер Сити
80.5% (153)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
33.2% (63)
1:3 Манчестер Сити
13.7% (26)
0:2 Манчестер Сити
10% (19)
1:1 Ничья
4.7% (9)
0:1 Манчестер Сити
4.7% (9)
2:2 Ничья
2.6% (5)
0:3 Манчестер Сити
2.1% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спортинг Л
Манчестер Сити

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 