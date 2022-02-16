Корреа на чужой половине поля врезался в Барди.

У Мирамона по правому флангу заброс на ход Роберу получился слишком сильным.

Кунья не поймал мяч на ногу после заброса Мандава вперёд.

Теперь Робер отметился неточным пасом вперёд направо на Мирамона.

32' Де Пауль от углового флага покатил мяч на Лемара. Корреа слева прорваться в штрафную площадь не удалось.

30' Разыграли хозяева угловой удар. Корреа слева навесил к воротам, где Хименес и Савич не попали по мячу.

29' Рохер перед чужой штрафной площадью нарушил правила.

28' Барди слева со штрафного навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Савич.

27' Де Пауль на фланге попал по ноге Барди и получил жёлтую карточку.

26' Барди от углового флага навесил к воротам, где Облак забрал мяч руками.

25' Де Фрутос после удара неудачно столкнулся с Облаком. Медики вышли на поле оказать помощь Хорхе.

24' Де Фрутос убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Облака. Ян ногой отбил мяч, направленный в ближний угол.

23' Льоренте справа прострелил вдоль ворот, где Корреа не попал ногой по мячу.

22' После навеса справа Марти головой пробил по воротам. Облак завалился вправо и мяч поймал.

21' Без опасных моментов проходит первая половина тайма.

20' Корреа сделал неточный пас налево на ход Кунье.

18' "Леванте" всё активнее действует на чужой половине поля, подолгу контролируя мяч.

17' Рохер в центре поля сбил Мандава.

16' У Мирамона не получилась передача справа в штрафную площадь на Рохера. Мяч покинул пределы поля.

15' Лемар слева продвинулся вперёд и с двадцати двух метров пробил значительно левее ворот.

14' Барди слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Облак и забрал мяч в руки.

13' Де Пауль на фланге сбил Рохера.

12' Хозяева исполнили угловой удар. Защитники "Леванте" мяч от ворот выбили.

11' Прострел Льоренте справа к воротам заблокировал Касерес.

10' Робер сделал заброс к воротам справа на Рохера, который в касание пробил очень слабо. Облак забрал мяч в руки.

8' Барди от углового флага навесил на Пепелу, который с одиннадцати метров головой пробил выше ворот.

7' Гости организовали выпад вперёд по левому флангу, но потеряли мяч на подходе к штрафной площади.

6' Очень осторожно команды проводят стартовые минуты. Пока никто даже не приближается к чужой штрафной площади.

4' Савич в центральном круге толкнул в спину Рохера.

3' Хозяева покомбинировали на своей половине поля и неспешно отправились вперёд.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Леванте" - в чёрной форме.