Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Леванте
0'
26' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
36'

Ход матча

26'
Де Пауль Родриго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 162
Атлетико М 96.9% (157)
X 2.5% (4)
Леванте 0.6% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Леванте
1.30
6.20
12.94
Все Коэффициенты
Новости
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
5
Де
Пауль
Родриго
4
Кондогбия
Жоффрей
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
10
Корреа
Анхель
19
Кунья
Матеус
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
2
Сон
18
Де
Фрутос
Хорхе
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
Атлетико М
4-4-2
Леванте
5-4-1

История личных встреч

Атлетико М
Леванте

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:2
П
1:0
П
3:0
П
0:5
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
3:2
П
4:1
П
2:0
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 10 0.42
Суарес Луис 8 (1) 0.33
Кунья Матеус 5 0.21
Лемар Тома 3 0.13
Карраско Янник 3 0.13
Гризманн Антуан 3 0.13
Фелиш Жоау 2 0.08
Эрмосо Марио 2 0.08
Фелипе Аугусто IV 2 0.08
Врсалько Шиме 1 0.04
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.25
Рохер Марти 3 (1) 0.13
Барди Энис 3 (2) 0.13
Де Фрутос Хорхе 2 0.08
Гомес Даниэль 2 0.08
Кампанья Хосе 2 0.08
Мелеро Гонсало 1 0.04
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Коке Хорхе 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Савич Стефан 3 0
Эррера Эктор 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Васс Даниэль 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Пепелу 6 0
Рохер Марти 5 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мирамон Хорхе 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Сон 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Касерес Мартин 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
0
0%
3
30%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

13
29
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
8%
7
24%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
3
23%
8
28%
76-90

Забито

23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
4
31%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
4
19%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Забито

42
23
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
4
10%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
5
12%
5
22%
31-45
7
17%
7
30%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
14
33%
4
17%
76-90

Пропущено

33
50
17 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
12%
11
22%
1-15
6
18%
3
6%
16-30
7
21%
8
16%
31-45
6
18%
6
12%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
7
21%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2
Леванте
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0
Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М 0:0 Заявка 24 11 7 6 42 - 33 40
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте 0:0 Заявка 24 1 9 14 23 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Атлетико М 0:0 Заявка 12 7 4 1 21 - 11 25
5. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте 0:0 Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М 0:0 Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте 0:0 Заявка 12 0 3 9 10 - 29 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 38'
    Теперь Робер отметился неточным пасом вперёд направо на Мирамона.
  • 36'
    Кунья не поймал мяч на ногу после заброса Мандава вперёд.
  • 35'
    У Мирамона по правому флангу заброс на ход Роберу получился слишком сильным.
  • Фол, нарушение
    34'
    Корреа на чужой половине поля врезался в Барди.
  • 33'
    Навес Льоренте справа в штрафную площадь получился безадресным.
  • Угловой
    32'
    Де Пауль от углового флага покатил мяч на Лемара. Корреа слева прорваться в штрафную площадь не удалось.
  • Угловой
    30'
    Разыграли хозяева угловой удар. Корреа слева навесил к воротам, где Хименес и Савич не попали по мячу.
  • Фол, нарушение
    29'
    Рохер перед чужой штрафной площадью нарушил правила.
  • 28'
    Барди слева со штрафного навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Савич.
  • Желтая карточка
    27'
    Де Пауль на фланге попал по ноге Барди и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    26'
    Барди от углового флага навесил к воротам, где Облак забрал мяч руками.
  • Травма, повреждение
    25'
    Де Фрутос после удара неудачно столкнулся с Облаком. Медики вышли на поле оказать помощь Хорхе.
  • Опасный момент
    24'
    Де Фрутос убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Облака. Ян ногой отбил мяч, направленный в ближний угол.
  • 23'
    Льоренте справа прострелил вдоль ворот, где Корреа не попал ногой по мячу.
  • 22'
    После навеса справа Марти головой пробил по воротам. Облак завалился вправо и мяч поймал.
  • 21'
    Без опасных моментов проходит первая половина тайма.
  • 20'
    Корреа сделал неточный пас налево на ход Кунье.
  • 18'
    "Леванте" всё активнее действует на чужой половине поля, подолгу контролируя мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Рохер в центре поля сбил Мандава.
  • 16'
    У Мирамона не получилась передача справа в штрафную площадь на Рохера. Мяч покинул пределы поля.
  • 15'
    Лемар слева продвинулся вперёд и с двадцати двух метров пробил значительно левее ворот.
  • 14'
    Барди слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Облак и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    13'
    Де Пауль на фланге сбил Рохера.
  • Угловой
    12'
    Хозяева исполнили угловой удар. Защитники "Леванте" мяч от ворот выбили.
  • 11'
    Прострел Льоренте справа к воротам заблокировал Касерес.
  • 10'
    Робер сделал заброс к воротам справа на Рохера, который в касание пробил очень слабо. Облак забрал мяч в руки.
  • Угловой
    8'
    Барди от углового флага навесил на Пепелу, который с одиннадцати метров головой пробил выше ворот.
  • 7'
    Гости организовали выпад вперёд по левому флангу, но потеряли мяч на подходе к штрафной площади.
  • 6'
    Очень осторожно команды проводят стартовые минуты. Пока никто даже не приближается к чужой штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    4'
    Савич в центральном круге толкнул в спину Рохера.
  • 3'
    Хозяева покомбинировали на своей половине поля и неспешно отправились вперёд.
  • 2'
    "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Леванте" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ванда Метрополитано"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Леванте

Исход игры
Атлетико М
96.9% (157)
Ничья
2.5% (4)
Леванте
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
26.28% (36)
Нет
73.72% (101)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
47.5% (77)
1:0 Атлетико М
11.7% (19)
2:1 Атлетико М
11.7% (19)
3:1 Атлетико М
8% (13)
3:0 Атлетико М
3.1% (5)
4:1 Атлетико М
1.9% (3)
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Атлетико М
Леванте

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