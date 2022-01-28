Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Леванте
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|10
|0.43
|Суарес Луис
|8 (1)
|0.35
|Кунья Матеус
|5
|0.22
|Лемар Тома
|3
|0.13
|Карраско Янник
|3
|0.13
|Гризманн Антуан
|3
|0.13
|Фелиш Жоау
|2
|0.09
|Эрмосо Марио
|2
|0.09
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.09
|Врсалько Шиме
|1
|0.04
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6
|0.26
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.13
|Барди Энис
|3 (2)
|0.13
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.09
|Гомес Даниэль
|2
|0.09
|Кампанья Хосе
|2
|0.09
|Мелеро Гонсало
|1
|0.04
|Сольдадо Роберто
|1
|0.04
|Мустафи Шкодран
|1
|0.04
|Сон
|1
|0.04
|Робер Пьер
|1
|0.04
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Коке Хорхе
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Савич Стефан
|3
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Пепелу
|6
|0
|Рохер Марти
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Сон
|1
|1
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
0
0%
3
30%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
13
29
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
8%
7
24%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
3
23%
8
28%
76-90
Забито
23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
4
31%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
4
19%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Забито
42
23
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
4
10%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
5
12%
5
22%
31-45
7
17%
7
30%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
14
33%
4
17%
76-90
Пропущено
33
50
17 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
12%
11
22%
1-15
6
18%
3
6%
16-30
7
21%
8
16%
31-45
6
18%
6
12%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
7
21%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2
Леванте
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0
Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 33
|39
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|25 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 27
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|23
|1
|8
|14
|23 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Леванте
Исход игры
Атлетико М
100% (59)
Ничья
0% (0)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
15.79% (9)
Меньше
84.21% (48)
Обе команды забьют
Да
14.04% (8)
Нет
85.96% (49)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
67.8% (40)
1:0 Атлетико М
13.6% (8)
2:1 Атлетико М
10.2% (6)
3:1 Атлетико М
3.4% (2)
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