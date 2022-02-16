Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Ред Булл Арена
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
77
Окафор
Ноа
26
Ульрайх
Свен
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Бавария
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|3 (2)
|0.43
|Окафор Ноа
|3
|0.43
|Вебер Максимилиан
|1
|0.14
|Шушич Лука
|1 (1)
|0.14
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9 (1)
|1.29
|Сане Лерой
|5
|0.71
|Мюллер Томас
|2
|0.29
|Гнабри Серж
|2
|0.29
|Коман Кингсли
|1
|0.14
|Мусиала Джамал
|1
|0.14
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.14
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Нойер Мануэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|3
|0
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юпамекано Део
|3
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Сарр Буна
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
13
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
100%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
5
24%
61-75
1
13%
5
24%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2
Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4
Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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1/2 финала
— ?
— ?
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— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Бавария
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
3.8% (7)
Ничья
4.9% (9)
Бавария
91.3% (167)
Тотал 2.5
Больше
80.71% (113)
Меньше
19.29% (27)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
1:3 Бавария
28.4% (52)
1:2 Бавария
18% (33)
0:2 Бавария
12.6% (23)
0:3 Бавария
5.5% (10)
1:4 Бавария
3.3% (6)
0:1 Бавария
1.6% (3)
2:4 Бавария
1.6% (3)
2:3 Бавария
1.1% (2)
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