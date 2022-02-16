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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Бавария
0' 13'

Ход матча

12'
Адаму Чуквубике
Окафор Ноа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 183
Ред Булл Зальцбург 3.8% (7)
X 4.9% (9)
Бавария 91.3% (167)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Бавария
7.90
5.80
1.45
Все Коэффициенты
Новости
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
11
Ааронсон
Бренден
77
Окафор
Ноа
27
Адейеми
Карим
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
24
Толиссо
Корентен
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
11
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Бавария
3-2-4-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Бавария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:6
ТМС
3:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 3 (2) 0.43
Окафор Ноа 3 0.43
Вебер Максимилиан 1 0.14
Шушич Лука 1 (1) 0.14
Бернардо Фернандес 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 (1) 1.29
Сане Лерой 5 0.71
Мюллер Томас 2 0.29
Гнабри Серж 2 0.29
Коман Кингсли 1 0.14
Мусиала Джамал 1 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.14
Альфонсо Дэвис 0 0
Нойер Мануэль 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Станишич Йосип 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 3 0
Ульмер Андреас 2 0
Адейеми Карим 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Камара Мохамед VII 2 0
Онгене Жером 1 0
Окафор Ноа 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юпамекано Део 3 0
Эрнандес Люка 2 0
Сарр Буна 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Ричардс Омар 1 0
Ньянзу Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
13
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
100%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
5
24%
61-75
1
13%
5
24%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2
Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4
Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
0 Ред Булл Зальцбург
0 Бавария
0 Интер Милан
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Первый тайм
  • Замена
    13'
    Замена в составе "Ред Булла": вместо Ноа Окафора на поле вышел Чуквубике Адаму.
  • Травма, повреждение
    12'
    Окафору потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Опасный момент
    11'
    Гнабри справа из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Кён в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 10'
    Зюле не позволил Адейеми справа прорваться в штрафную площадь мюнхенцев.
  • Угловой
    9'
    Зайвальд от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Ульрайх.
  • 8'
    Удар Окафора с линии штрафной площади заблокировал Зюле.
  • 7'
    Томас справа прострелил в штрафную площадь, где партнёрам австрийцы сыграть н6е дали.
  • Угловой
    6'
    Ульмер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда немцы мяч выбили.
  • Угловой
    5'
    Киммих от углового флага навесил к ближней штанге. Мюллер в борьбе с соперниками принял мяч, но с разворота пробить не смог.
  • 4'
    Ааронсон сыграл на подборе, но его удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    3'
    Зайвальд в центре поля нарушил правила.
  • 2'
    "Ред Булл" играет в белой форме, "Бавария" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Бавария

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
3.8% (7)
Ничья
4.9% (9)
Бавария
91.3% (167)
Тотал 2.5
Больше
80.71% (113)
Меньше
19.29% (27)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
1:3 Бавария
28.4% (52)
1:2 Бавария
18% (33)
0:2 Бавария
12.6% (23)
0:3 Бавария
5.5% (10)
1:4 Бавария
3.3% (6)
0:1 Бавария
1.6% (3)
2:4 Бавария
1.6% (3)
2:3 Бавария
1.1% (2)
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Ред Булл Зальцбург
Бавария

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