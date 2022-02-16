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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Ливерпуль
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 212
Интер Милан 15.1% (32)
X 36.8% (78)
Ливерпуль 48.1% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Ливерпуль
3.74
3.72
2.32
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
22
Видаль
Артуро
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
67
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Интер Милан
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Ливерпуль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.5
Видаль Артуро 1 0.17
Санчес Алексис 1 0.17
Де Врей Стефан 1 0.17
Брозович Марсело 1 0.17
Шкриньяр Милан 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (1) 1.17
Мане Садио 2 0.33
Фирмино Роберто 2 0.33
Хендерсон Джордан 1 0.17
Ориги Дивок 1 0.17
Алькантара Тьяго 1 0.17
Кейта Наби 1 0.17
Жота Диогу 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 0 1
Дармиан Маттео 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
0 Ред Булл Зальцбург
0 Бавария
0 Интер Милан
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Первый тайм
  • 14'
    Перед своей штрафной Шкриньяр получил по ногам от Мане. Судья зафиксировал фол в атаке.
  • 13'
    Прорвался по флангу Лаутаро и подал в центр штрафной, где пробил Джеко, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 12'
    С левого фланга подавал Робертсон на дальнюю штангу, но вышел Ханданович из ворот и забрал мяч в руки.
  • 11'
    Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Тьяго, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 10'
    Пробивал в падении через себя Мане после подачи от Арнольда, но мяч не пустил в в ворота Ханданович.
  • Угловой
    9'
    Перехватил мяч в центре поля Фабиньо и отдал пас на Салаха, который пробил по воротам, но от спины защитника полетел снаряд на угловой.
  • 8'
    Мог убегать на ворота соперника Перишич после паса от Брозовича, но проиграл он борьбу за мяч Ван Дейку.
  • 7'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Мартинес и с лету пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
  • 6'
    Диагональ исполнял Чалханоглу в штрафную на Дюмфриса, который пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 5'
    С правого фланга сместился в центр Салах, но вместо удара покатил поперек на Тьяго, но тому пробить не дал Чалханоглу.
  • 4'
    Проникающий пас исполнял Джеко на ход Видалю, но в последний момент перехватил снаряд Эллиотт.
  • 3'
    Прорвался по правому флангу Салах и подал в центр штрафной, но здесь Жота нарушил правила в борьбе против Бастони.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Интер Милан
15.1% (32)
Ничья
36.8% (78)
Ливерпуль
48.1% (102)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
92.09% (128)
Нет
7.91% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (53)
1:2 Ливерпуль
20.8% (44)
2:1 Интер Милан
7.1% (15)
2:2 Ничья
5.2% (11)
0:1 Ливерпуль
1.9% (4)
1:0 Интер Милан
1.4% (3)
0:2 Ливерпуль
0.9% (2)
2:3 Ливерпуль
0.9% (2)
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