Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Сан-Сиро
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Интер Милан
Ливерпуль
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.5
|Видаль Артуро
|1
|0.17
|Санчес Алексис
|1
|0.17
|Де Врей Стефан
|1
|0.17
|Брозович Марсело
|1
|0.17
|Шкриньяр Милан
|1
|0.17
|Перишич Иван
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7 (1)
|1.17
|Мане Садио
|2
|0.33
|Фирмино Роберто
|2
|0.33
|Хендерсон Джордан
|1
|0.17
|Ориги Дивок
|1
|0.17
|Алькантара Тьяго
|1
|0.17
|Кейта Наби
|1
|0.17
|Жота Диогу
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барелла Николо
|0
|1
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Интер Милан
15.1% (32)
Ничья
36.8% (78)
Ливерпуль
48.1% (102)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
92.09% (128)
Нет
7.91% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (53)
1:2 Ливерпуль
20.8% (44)
2:1 Интер Милан
7.1% (15)
2:2 Ничья
5.2% (11)
0:1 Ливерпуль
1.9% (4)
1:0 Интер Милан
1.4% (3)
0:2 Ливерпуль
0.9% (2)
2:3 Ливерпуль
0.9% (2)
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