Пробивал в падении через себя Мане после подачи от Арнольда, но мяч не пустил в в ворота Ханданович.

Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Тьяго, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

С левого фланга подавал Робертсон на дальнюю штангу, но вышел Ханданович из ворот и забрал мяч в руки.

Прорвался по флангу Лаутаро и подал в центр штрафной, где пробил Джеко, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Перед своей штрафной Шкриньяр получил по ногам от Мане. Судья зафиксировал фол в атаке.

9' Перехватил мяч в центре поля Фабиньо и отдал пас на Салаха, который пробил по воротам, но от спины защитника полетел снаряд на угловой.

8' Мог убегать на ворота соперника Перишич после паса от Брозовича, но проиграл он борьбу за мяч Ван Дейку.

7' Выиграл подбор у штрафной соперника Мартинес и с лету пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

6' Диагональ исполнял Чалханоглу в штрафную на Дюмфриса, который пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.

5' С правого фланга сместился в центр Салах, но вместо удара покатил поперек на Тьяго, но тому пробить не дал Чалханоглу.

4' Проникающий пас исполнял Джеко на ход Видалю, но в последний момент перехватил снаряд Эллиотт.

3' Прорвался по правому флангу Салах и подал в центр штрафной, но здесь Жота нарушил правила в борьбе против Бастони.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.