Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Интер Милан
Ливерпуль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.5
Видаль Артуро 1 0.17
Санчес Алексис 1 0.17
Де Врей Стефан 1 0.17
Брозович Марсело 1 0.17
Шкриньяр Милан 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (1) 1.17
Мане Садио 2 0.33
Фирмино Роберто 2 0.33
Хендерсон Джордан 1 0.17
Ориги Дивок 1 0.17
Алькантара Тьяго 1 0.17
Кейта Наби 1 0.17
Жота Диогу 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 0 1
Дармиан Маттео 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
1/8 финала
0 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
0 Манчестер Сити
0 Ред Булл Зальцбург
0 Бавария
0 Интер Милан
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 февраля 2022, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Интер Милан 26.2% (16)
    X 44.3% (27)
    Ливерпуль 29.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ливерпуль
    3.70
    3.86
    2.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Ливерпуль

    Исход игры
    Интер Милан
    26.2% (16)
    Ничья
    44.3% (27)
    Ливерпуль
    29.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (56)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (23)
    1:2 Ливерпуль
    24.6% (15)
    2:1 Интер Милан
    19.7% (12)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Ливерпуль

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     