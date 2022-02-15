Олимпиада 2022
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Рубин
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 55
Рубин 25.5% (14)
X 47.3% (26)
Динамо Москва 27.3% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

32 матча

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
40.6%
12.5%
15 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0
Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 4 часа 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Рубин 25.5% (14)
    X 47.3% (26)
    Динамо Москва 27.3% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Рубин - Динамо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва

    Исход игры
    Рубин
    25.5% (14)
    Ничья
    47.3% (26)
    Динамо Москва
    27.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (22)
    1:2 Динамо Москва
    18.2% (10)
    2:1 Рубин
    14.5% (8)
    0:1 Динамо Москва
    7.3% (4)
    1:0 Рубин
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
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    Рубин
    Динамо Москва

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