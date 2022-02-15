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История личных встреч
Рубин
Динамо Москва
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
40.6%
12.5%
15 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0
Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва
Исход игры
Рубин
25.5% (14)
Ничья
47.3% (26)
Динамо Москва
27.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (22)
1:2 Динамо Москва
18.2% (10)
2:1 Рубин
14.5% (8)
0:1 Динамо Москва
7.3% (4)
1:0 Рубин
7.3% (4)
2:2 Ничья
5.5% (3)
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