Лига Европы 2021-2022
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
16
Педри
11
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
30 ГавиНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
История личных встреч
Барселона
Наполи
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.67
|Элмас Эльиф
|4
|0.67
|Уна Адам
|2
|0.33
|Политано Маттео
|1
|0.17
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.17
|Лосано Ирвинг
|1
|0.17
|Мертенс Дрис
|1 (1)
|0.17
|Зелиньски Пётр
|1 (1)
|0.17
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Фабиан Руис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолас Костас
|2
|0
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Руй Мариу
|0
|1
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
15
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2
Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Наполи
Исход игры
Барселона
74.9% (170)
Ничья
13.7% (31)
Наполи
11.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
71.94% (100)
Меньше
28.06% (39)
Обе команды забьют
Да
85.61% (119)
Нет
14.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Барселона
32.2% (73)
1:1 Ничья
8.8% (20)
3:1 Барселона
5.3% (12)
2:0 Барселона
4% (9)
1:0 Барселона
3.1% (7)
2:2 Ничья
3.1% (7)
1:2 Наполи
2.2% (5)
0:1 Наполи
0.9% (2)
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