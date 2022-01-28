Олимпиада 2022
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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Барселона
Наполи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМС
0:1
ТМС
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.67
Элмас Эльиф 4 0.67
Уна Адам 2 0.33
Политано Маттео 1 0.17
Инсинье Лоренцо 1 0.17
Лосано Ирвинг 1 0.17
Мертенс Дрис 1 (1) 0.17
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.17
Петанья Андреа 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Фабиан Руис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 2 0
Кулибали Калиду 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Руй Мариу 0 1
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Жуан Жезус 1 0
Петанья Андреа 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
7
47%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2
Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Барселона 76.7% (46)
    X 15% (9)
    Наполи 8.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Наполи
    2.04
    3.80
    4.07
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Барселона - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Наполи

    Исход игры
    Барселона
    76.7% (46)
    Ничья
    15% (9)
    Наполи
    8.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.59% (45)
    Меньше
    22.41% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (51)
    Нет
    12.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    55% (33)
    3:1 Барселона
    10% (6)
    1:1 Ничья
    10% (6)
    2:0 Барселона
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    1:2 Наполи
    3.3% (2)
    1:0 Барселона
    3.3% (2)
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    Наполи

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