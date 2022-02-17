Лига Европы 2021-2022
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
77
Бруно
V
99
Янсане
Момо
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Фале МигелНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|6 (2)
|1
|Орта Рикарду
|3
|0.5
|Гонсалес Марио
|1
|0.17
|Медейруш Юри
|1
|0.17
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.17
|Секейра Нуну
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Диогу
|3
|0
|Каштру Андре
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Бельцы - Шериф 0:2
Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2
Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шериф 0:0 Брага
Исход игры
Шериф
18.4% (29)
Ничья
31% (49)
Брага
50.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (43)
1:2 Брага
22.2% (35)
0:1 Брага
13.9% (22)
0:2 Брага
5.7% (9)
1:0 Шериф
5.1% (8)
2:1 Шериф
4.4% (7)
2:0 Шериф
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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