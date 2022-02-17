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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Шериф
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Брага
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 157
Шериф 18.5% (29)
X 31.2% (49)
Брага 50.3% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Брага
4.30
3.52
2.05
Все Коэффициенты
Новости
30
Атанасиадис
Гиоргос
41
Эвангелу
Стефанос
6
Раделич
Степан
3
Петро
Чарльз
77
Бруно
V
20
Николов
Бобан
31
Тилль
Себастьян
16
Джульен
Кестон
9
Траоре
Адама
VII
17
Яхшибоев
Джасурбек
99
Янсане
Момо
1
Матеус
Лима
2
Коуто
Ян
3
Тормена
Витор
86
Родригеш
Бруну
15
Паулу
Оливейра
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
57
Гомес
Родриго
II
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
Шериф
3-4-3
Брага
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 6 (2) 1
Орта Рикарду 3 0.5
Гонсалес Марио 1 0.17
Медейруш Юри 1 0.17
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.17
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Диогу 3 0
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Моура Франсишку 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Бельцы - Шериф 0:2
Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2
Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0
  • Первый тайм
  • 4'
    "Брага" решила покомбинировать в центре поля. Вперёд гости пока не торопятся.
  • 3'
    Заброс Бруно вперёд по правому флангу получился безадресным. Матеус спокойно забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Шериф" играет в чёрной форме, "Брага" - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Шерифе"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Шериф 0:0 Брага онлайн


Прогнозы на матч Шериф 0:0 Брага

Исход игры
Шериф
18.4% (29)
Ничья
31% (49)
Брага
50.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (43)
1:2 Брага
22.2% (35)
0:1 Брага
13.9% (22)
0:2 Брага
5.7% (9)
1:0 Шериф
5.1% (8)
2:1 Шериф
4.4% (7)
2:0 Шериф
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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