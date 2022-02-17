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Лига конференций 2021-2022

Рапид Вена
1:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
1' Гол
Дрёйф Ферди
4'

Ход матча

1'
Дрёйф Ферди
1:0
Прогнозы 140
Рапид Вена 56.4% (79)
X 31.4% (44)
Витесс 12.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Витесс
2.65
3.60
3.10
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 2 0.33
Икома Луис 2 0.33
Бёйтинк Томас 2 0.33
Уйсман Дан 2 0.33
Расмуссен Якоб 1 0.17
Беро Матуш 1 0.17
Тронстад Сондре 1 0.17
Духи Данило 1 0.17

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуберт Маркус 0 1
Духи Данило 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2
Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Витесс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3
Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дрёйф Ферди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Рапид Вена 56.4% (79)
X 31.4% (44)
Витесс 12.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Витесс
2.65
3.60
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 1:0 Витесс онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Витесс

Исход игры
Рапид Вена
56.8% (79)
Ничья
30.9% (43)
Витесс
12.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
36% (50)
1:1 Ничья
25.2% (35)
1:0 Рапид Вена
12.9% (18)
1:2 Витесс
6.5% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Витесс
4.3% (6)
2:0 Рапид Вена
4.3% (6)
3:1 Рапид Вена
2.2% (3)
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Витесс

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