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Лига конференций 2021-2022

Рапид Вена
2:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
1' Гол
Дрёйф Ферди
2:0
16' Гол
Грюлль Марко
65' Вторая желтая карточка
Стойкович Филип
2:1
74' Гол
Икома Луис
90'+8

Ход матча

1'
Дрёйф Ферди
1:0
16'
Грюлль Марко
2:0
65'
Стойкович Филип
 
74'
2:1
Икома Луис
Прогнозы 140
Рапид Вена 56.4% (79)
X 31.4% (44)
Витесс 12.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 1 1
Грюлль Марко 1 1
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 3 0.43
Виттек Максимилиан 2 0.29
Бёйтинк Томас 2 0.29
Уйсман Дан 2 0.29
Расмуссен Якоб 1 0.14
Беро Матуш 1 0.14
Тронстад Сондре 1 0.14
Духи Данило 1 0.14

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 0 1
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуберт Маркус 0 1
Духи Данило 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
50%
1
7%
1-15
1
50%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2
Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Витесс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3
Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Юсуф Демир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Айву Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Грюлль Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Граховац Срджан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дрёйф Ферди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Рапид Вена 56.4% (79)
X 31.4% (44)
Витесс 12.1% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Рапид Вена 2:1 Витесс онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 2:1 Витесс

Исход игры
Рапид Вена
56.4% (79)
Ничья
31.4% (44)
Витесс
12.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
77.54% (107)
Нет
22.46% (31)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
35.7% (50)
1:1 Ничья
25.7% (36)
1:0 Рапид Вена
12.9% (18)
1:2 Витесс
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Витесс
4.3% (6)
2:0 Рапид Вена
4.3% (6)
3:1 Рапид Вена
2.1% (3)
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