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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 161
Боруссия Д 95% (153)
X 3.1% (5)
Глазго Рейнджерс 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Глазго Рейнджерс
1.44
5.30
9.40
Все Коэффициенты
1
Кобель
Грегор
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
5
Загаду
Дан-Аксель
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
28
Витсель
Аксель
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
22
Беллингхем
Джуд
21
Мален
Дониэлл
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
3
Угелумба
Кэлвин
31
Баришич
Борна
8
Джек
Райан
4
Ландстрем
Джон
14
Кент
Райан
37
Арфилд
Скотт
17
Арибо
Джо
20
Морелос
Альфредо
Боруссия Д
4-2-3-1
Глазго Рейнджерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 2 0.33
Хаджи Янис 1 0.17
Балогун Леон 1 0.17
Руф Кемар 1 0.17
Райт Скотт 1 0.17
Тавернье Джеймс 0 0
Камара Глен 0 0
Кент Райан 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0
Арибо Джо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
  • Первый тайм
  • 3'
    Высоко прессингуют своего соперника шотландцы, но никакого дискомфортна дортмундцам это пока не доставляет, спокойно выходят они из обороны.
  • 2'
    Больше владеют мячом на первых минутах встречи гости, но ничего опасного пока не происходит, присматриваются друг к другу команды. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Боруссия" Дортмунд - "Глазго Рейнджерс". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан. 
    • Прогнозы 161
    Боруссия Д 95% (153)
    X 3.1% (5)
    Глазго Рейнджерс 1.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    1.44
    5.30
    9.40
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Глазго Рейнджерс онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Боруссия Д
94.9% (150)
Ничья
3.2% (5)
Глазго Рейнджерс
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (85)
Меньше
37.04% (50)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
27.8% (44)
2:1 Боруссия Д
25.9% (41)
3:1 Боруссия Д
17.7% (28)
3:0 Боруссия Д
3.8% (6)
3:2 Боруссия Д
2.5% (4)
1:0 Боруссия Д
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Боруссия Д
1.3% (2)
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Боруссия Д
Глазго Рейнджерс

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