Лига Европы 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
14
Кент
Райан
37
Арфилд
Скотт
17
Арибо
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Хогарт ДжейВратарь
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
-
43 Кинг ЛеонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|2
|0.33
|Хаджи Янис
|1
|0.17
|Балогун Леон
|1
|0.17
|Руф Кемар
|1
|0.17
|Райт Скотт
|1
|0.17
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Кент Райан
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Боруссия Д
94.9% (150)
Ничья
3.2% (5)
Глазго Рейнджерс
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (85)
Меньше
37.04% (50)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
27.8% (44)
2:1 Боруссия Д
25.9% (41)
3:1 Боруссия Д
17.7% (28)
3:0 Боруссия Д
3.8% (6)
3:2 Боруссия Д
2.5% (4)
1:0 Боруссия Д
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Боруссия Д
1.3% (2)
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