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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс
Прогнозы 60
Боруссия Д 98.3% (59)
X 0% (0)
Глазго Рейнджерс 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Глазго Рейнджерс
1.41
5.40
8.78
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 2 0.33
Хаджи Янис 1 0.17
Балогун Леон 1 0.17
Руф Кемар 1 0.17
Райт Скотт 1 0.17
Тавернье Джеймс 0 0
Камара Глен 0 0
Кент Райан 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0
Арибо Джо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Боруссия Д 98.3% (59)
    X 0% (0)
    Глазго Рейнджерс 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    1.41
    5.40
    8.78
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Боруссия Д - Глазго Рейнджерс онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Боруссия Д
    98.3% (59)
    Ничья
    0% (0)
    Глазго Рейнджерс
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    35% (21)
    2:1 Боруссия Д
    28.3% (17)
    3:1 Боруссия Д
    20% (12)
    3:0 Боруссия Д
    5% (3)
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    Боруссия Д
    Глазго Рейнджерс

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