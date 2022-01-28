Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|2
|0.33
|Хаджи Янис
|1
|0.17
|Балогун Леон
|1
|0.17
|Руф Кемар
|1
|0.17
|Райт Скотт
|1
|0.17
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Кент Райан
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:2 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Боруссия Д
98.3% (59)
Ничья
0% (0)
Глазго Рейнджерс
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (36)
Меньше
36.84% (21)
Обе команды забьют
Да
56.14% (32)
Нет
43.86% (25)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35% (21)
2:1 Боруссия Д
28.3% (17)
3:1 Боруссия Д
20% (12)
3:0 Боруссия Д
5% (3)
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