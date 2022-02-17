Олимпиада 2022
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Лига конференций 2021-2022

Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
ПАОК
0' 5'
Прогнозы 140
Митьюлланд 47.1% (66)
X 37.9% (53)
ПАОК 15% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
ПАОК
2.17
3.50
3.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.5
Акпом Чуба 2 0.33
Шваб Штефан 1 0.17
Митрицэ Александру 1 0.17
Сидклей Феррейра 1 0.17

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5
Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3
  • Первый тайм
  • 5'
    Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 5'
    Пасхалакис Александрос из команды ПАОК плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • Травма, повреждение
    4'
    Живкович Андрия возвращается на поле.
  • 4'
    ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Живкович Андрия получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Живкович Андрия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Жуниньо наказан за толчок Акпом Чуба
  • 2'
    Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Систо Пионе из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Митьюлланд начинает контратаку
  • 1'
    Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 1'
    Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Митьюлланд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Митьюлланд 47.1% (66)
X 37.9% (53)
ПАОК 15% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
ПАОК
2.17
3.50
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 ПАОК онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 ПАОК

Исход игры
Митьюлланд
47.5% (66)
Ничья
37.4% (52)
ПАОК
15.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
32.12% (44)
Меньше
67.88% (93)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (46)
2:1 Митьюлланд
21.6% (30)
1:0 Митьюлланд
20.9% (29)
1:2 ПАОК
7.2% (10)
0:1 ПАОК
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Митьюлланд
2.9% (4)
0:2 ПАОК
1.4% (2)
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Митьюлланд
ПАОК

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