Теохарис Цингарас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Теохарис Цингарас нанес удар, но тот был заблокирован.

Теохарис Цингарас нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Креспо Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Митьюлланд

44' Какой промах! Теохарис Цингарас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи

41' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Митьюлланд

39' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жуниньо из команды Митьюлланд

26' Лиратцис Элефтериос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет ПАОК

23' Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

21' Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Г О О О О Л - Андерссон Йоэль забивает с левой ноги!

19' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

18' Должен был быть гол! Живкович Андрия имел отличный шанс, но Элиас Олафссон не дал голу состоятся!

18' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

17' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

17' Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Теохарис Цингарас из команды ПАОК отправил кросс в штрафную...

13' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Митьюлланд

9' Сидклей Феррейра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Живкович Андрия получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Живкович Андрия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

1' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля