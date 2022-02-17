Лига конференций 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 7088
1:0
20' ГолАндерссон Йоэль
Ход матча
20'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Йоэль
|1
|1
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|3
|0.43
|Акпом Чуба
|2
|0.29
|Шваб Штефан
|1
|0.14
|Митрицэ Александру
|1
|0.14
|Сидклей Феррейра
|1
|0.14
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5
Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3
Прогнозы на матч Митьюлланд 1:0 ПАОК
Исход игры
Митьюлланд
47.1% (66)
Ничья
37.9% (53)
ПАОК
15% (21)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (47)
2:1 Митьюлланд
21.4% (30)
1:0 Митьюлланд
20.7% (29)
1:2 ПАОК
7.1% (10)
0:1 ПАОК
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Митьюлланд
2.9% (4)
0:2 ПАОК
1.4% (2)
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