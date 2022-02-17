Лига Европы 2021-2022
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Газпром Арена
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
История личных встреч
Зенит
Бетис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.5
|Хуанми Мигель
|2
|0.33
|Тельо Кристиан
|2
|0.33
|Каналес Серхио
|1
|0.17
|Фекир Набиль
|1
|0.17
|Миранда Хуан
|1
|0.17
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Виллиан Жозе
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|1
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Лаинес Диего
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0
Бетис
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Бетис
Исход игры
Зенит
41.8% (94)
Ничья
27.6% (62)
Бетис
30.7% (69)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
78.1% (107)
Нет
21.9% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.1% (43)
2:1 Зенит
12.4% (28)
1:2 Бетис
9.8% (22)
2:0 Зенит
4% (9)
1:0 Зенит
3.6% (8)
2:2 Ничья
2.7% (6)
0:1 Бетис
2.7% (6)
3:1 Зенит
1.8% (4)
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