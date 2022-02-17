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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Зенит
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Бетис
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 227
Зенит 42.3% (96)
X 27.3% (62)
Бетис 30.4% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Бетис
2.55
3.50
3.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
2
Чистяков
Дмитрий
5
Барриос
Вилмар
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
17
Хоакин
Санчес
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Зенит
5-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 (1) 0.5
Хуанми Мигель 2 0.33
Тельо Кристиан 2 0.33
Каналес Серхио 1 0.17
Фекир Набиль 1 0.17
Миранда Хуан 1 0.17
Бельерин Эктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Морено Алекс 1 0
Акуоку Поль 1 0
Лаинес Диего 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0
Бетис
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2
  • Первый тайм
  • 3'
    "Бетис" вбросил аут на правом фланге, и Хоакин отпасовал поперечно на партнёра, стрельнувшего выше створа. Вендел не накрыл эту передачу.
  • 2'
    Гости позиционно атакуют, Дзюба участвует в оборонительных действиях.
  • 2'
    Пока присматриваются команды друг к другу на футбольном поле.
  • 1'
    "Зенит" вышел в голубой форме, "Бетис" - в бело-зелёной. Цвета традиционные.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Зенит 0:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Зенит 0:0 Бетис

Исход игры
Зенит
41.8% (94)
Ничья
27.6% (62)
Бетис
30.7% (69)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
78.1% (107)
Нет
21.9% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.1% (43)
2:1 Зенит
12.4% (28)
1:2 Бетис
9.8% (22)
2:0 Зенит
4% (9)
1:0 Зенит
3.6% (8)
2:2 Ничья
2.7% (6)
0:1 Бетис
2.7% (6)
3:1 Зенит
1.8% (4)
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Зенит
Бетис

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