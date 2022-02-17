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Здравствуйте, уважаемые болельщики "Зенита" и любители всего российского футбола! Вот мы и дождались той поры, когда питерский клуб сыграет в плей-офф еврокубкового турнира. Случится это впервые за три последних года. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет дома с севильским "Бетисом". Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.