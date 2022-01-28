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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 69
Зенит 46.4% (32)
X 24.6% (17)
Бетис 29% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Бетис
2.56
3.68
2.97
Все Коэффициенты
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История личных встреч

Зенит
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 (1) 0.5
Хуанми Мигель 2 0.33
Тельо Кристиан 2 0.33
Каналес Серхио 1 0.17
Фекир Набиль 1 0.17
Миранда Хуан 1 0.17
Бельерин Эктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Морено Алекс 1 0
Акуоку Поль 1 0
Лаинес Диего 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0
Бетис
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Зенит 46.4% (32)
    X 24.6% (17)
    Бетис 29% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Бетис
    2.56
    3.68
    2.97
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости
    Где смотреть матч Зенит - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Бетис

    Исход игры
    Зенит
    45.6% (31)
    Ничья
    25% (17)
    Бетис
    29.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (31)
    Меньше
    46.55% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    22.1% (15)
    1:1 Ничья
    20.6% (14)
    1:2 Бетис
    13.2% (9)
    2:0 Зенит
    8.8% (6)
    0:1 Бетис
    4.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (3)
    1:0 Зенит
    4.4% (3)
    3:1 Зенит
    2.9% (2)
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    Зенит
    Бетис

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