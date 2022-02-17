Лига конференций 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Селтик Парк
0:1
7' ГолЭспейор Рунар
0:2
55' ГолПеллегрино Амаль
1:2
79' ГолМаеда Даизен
1:3
81' ГолВетлесен Уго
Ход матча
7'
0:1
55'
0:2
79'
1:2
81'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маеда Даизен
|1
|1
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|4
|0.57
|Сольбаккен Ола
|4
|0.57
|Пеллегрино Амаль
|3
|0.43
|Салтнес Ульрик
|1
|0.14
|Эспейор Рунар
|1
|0.14
|Берг Патрик
|1
|0.14
|Фет Сондре
|1
|0.14
|Ветлесен Уго
|1
|0.14
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
16
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
100%
4
25%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Селтик - Райт Роверс 4:0 Абердин - Селтик 2:3 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2 Селтик - Сент-Джонстон 1:0 Данди - Селтик 2:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3
Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2
Прогнозы на матч Селтик 1:3 Будё-Глимт
Исход игры
Селтик
88% (125)
Ничья
9.2% (13)
Будё-Глимт
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Селтик
31% (44)
2:0 Селтик
26.8% (38)
1:0 Селтик
12% (17)
3:1 Селтик
9.9% (14)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:0 Селтик
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Селтик
1.4% (2)
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