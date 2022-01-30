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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Порту
 
Позже

Стадион:
Лацио
Прогнозы 54
Порту 74.1% (40)
X 14.8% (8)
Лацио 11.1% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Лацио
2.25
3.78
3.52
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Лацио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.5
Педро Родригес 1 0.17
Патрик 1 0.17
Андерсон Фелипе 1 0.17
Башич Тома 1 0.17
Альберто Луис 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Лейва 1 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Катальди Данило 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1
Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0
Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Порту 74.1% (40)
    X 14.8% (8)
    Лацио 11.1% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Лацио
    2.25
    3.78
    3.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Порту - Лацио

    Исход игры
    Порту
    73.6% (39)
    Ничья
    15.1% (8)
    Лацио
    11.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    54.7% (29)
    2:0 Порту
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    1:0 Порту
    7.5% (4)
    1:2 Лацио
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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