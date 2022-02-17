Лига конференций 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Кинг Пауэр
1:0
23' ГолНдиди Уилфред
1:1
45' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
2:1
49' ГолБарнс Харви
3:1
55' ГолДака Пэтсон
4:1
74' ГолДьюзбери-Холл Кирнан
Ход матча
23'
1:0
45'
49'
2:1
55'
3:1
74'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Барнс Харви
|1
|1
|Дака Пэтсон
|1
|1
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|1
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писингер Симон
|2
|0.29
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.29
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.29
|Одей Стивен
|2 (1)
|0.29
|Гравес Симон
|1
|0.14
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одей Стивен
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
14
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
100%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2
Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2
Прогнозы на матч Лестер 4:1 Раннерс
Исход игры
Лестер
96.5% (139)
Ничья
1.4% (2)
Раннерс
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
31.16% (43)
Нет
68.84% (95)
Популярный счёт
2:0 Лестер
45.8% (66)
2:1 Лестер
12.5% (18)
3:1 Лестер
12.5% (18)
3:0 Лестер
10.4% (15)
1:0 Лестер
6.9% (10)
4:1 Лестер
2.1% (3)
4:0 Лестер
1.4% (2)
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