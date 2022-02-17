Второй тайм

96' Лестер заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Хорошую попытку сделал Перес Айосе . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Раннерс

92' Какой промах! Лукмен Адемола имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Удар от ворот произведет Лестер

92' Как он промахнулся? Писингер Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Лестер остается без одного игрока, потому что Сёюнджю Чаглар уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Сёюнджю Чаглар получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Сёюнджю Чаглар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

88' Амарти Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Тактическая замена. Хаммерсхёй-Мистрати Вито уходит с поля и его заменяет Мадс Энггаард

86' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

85' Плохо сыграл Сёюнджю Чаглар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

84' Матч возобновлен

83' Тактическая замена. Кирнан Дьюсбери-Холл уходит с поля и его заменяет Сумаре Бубакари

82' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Раннерс

76' Как он промахнулся? Ихеаначо Келечи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' Ихеаначо Келечи имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

74' Г О О О О Л - Кирнан Дьюсбери-Холл забивает с правой ноги!

74' Удар от ворот произведет Лестер

73' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.

73' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Удар от ворот произведет Раннерс

70' Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Олбрайтон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

66' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Дака Пэтсон наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

63' Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом

63' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

61' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

60' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Лукмен Адемола должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

57' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Дака Пэтсон забивает с правой ноги!

54' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Тилеманс Юри должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

53' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

53' Олбрайтон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

52' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Г О О О О Л - Барнс Харви забивает ударом с левой ноги!

49' Плохо сыграл Оливер Бундгар Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

49' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

47' Хорошую попытку сделал Дака Пэтсон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен