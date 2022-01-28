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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад
Прогнозы 56
РБ Лейпциг 85.7% (48)
X 8.9% (5)
Реал Сосьедад 5.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Реал Сосьедад
1.97
3.85
4.19
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.5
Сорлот Александр 2 0.33
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.33
Янузай Аднан 1 0.17
Мерино Микель 1 0.17
Сальдуа Хосеба 0 0
Субельдия Игор 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Янузай Аднан 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Исак Александр 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    РБ Лейпциг 85.7% (48)
    X 8.9% (5)
    Реал Сосьедад 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.97
    3.85
    4.19
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Реал Сосьедад онлайн


    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Реал Сосьедад

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    85.7% (48)
    Ничья
    8.9% (5)
    Реал Сосьедад
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (44)
    Меньше
    20% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    62.5% (35)
    2:0 РБ Лейпциг
    10.7% (6)
    3:1 РБ Лейпциг
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    1:2 Реал Сосьедад
    5.4% (3)
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    РБ Лейпциг
    Реал Сосьедад

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