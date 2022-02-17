Лига конференций 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Филипс
1:0
11' ГолГакпо Коди
Ход матча
11'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|1
|1
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabi Kanikovski
|3
|0.43
|Шамир Эден
|2
|0.29
|Хозец Матан
|2
|0.29
|Перица Стипе
|2 (1)
|0.29
|Кювас Брандлей
|1
|0.14
|Альмог Эйлон
|1
|0.14
|Саборит Энрик
|1 (1)
|0.14
|Битон Дан
|1 (1)
|0.14
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
100%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2
ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 1:0 Маккаби Тель-Авив - Maccabi Kabilio Jaffa 2:0 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:3
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 3:0 Алашкерт - Маккаби Тель-Авив 1:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 1:3
Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
ПСВ
93.7% (134)
Ничья
4.9% (7)
Маккаби Тель-Авив
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
44.2% (61)
Нет
55.8% (77)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
42.7% (61)
2:1 ПСВ
19.6% (28)
3:1 ПСВ
16.1% (23)
3:0 ПСВ
8.4% (12)
1:0 ПСВ
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 ПСВ
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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