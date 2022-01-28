Олимпиада 2022
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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Олимпиакос
Прогнозы 58
Аталанта 91.4% (53)
X 6.9% (4)
Олимпиакос 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Олимпиакос
1.53
4.72
7.03
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.5
Масурас Гиоргос 2 0.33
Соарес Франсиско 2 0.33
Рябчук Олег 1 0.17
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 4 0
Соарес Франсиско 2 0
Ба Уссейну 2 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0
Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Аталанта 91.4% (53)
    X 6.9% (4)
    Олимпиакос 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Олимпиакос
    1.53
    4.72
    7.03
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Аталанта - Олимпиакос онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Олимпиакос

    Исход игры
    Аталанта
    91.4% (53)
    Ничья
    6.9% (4)
    Олимпиакос
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    36.2% (21)
    2:1 Аталанта
    27.6% (16)
    3:1 Аталанта
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    1:0 Аталанта
    5.2% (3)
    3:0 Аталанта
    3.4% (2)
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    Олимпиакос

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