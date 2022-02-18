Австралия: A-Лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
23' Желтая карточкаХоффман Джейсон
23' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
42' Желтая карточкаTaylor Regan
1:0
45' ГолМакларен Джейми
2:0
52' ГолЛеки Мэттью
54' Вторая желтая карточкаTaylor Regan
3:0
64' ГолДженкинсон Карл
73' Желтая карточкаМеткалф Коннор
Ход матча
23'
23'
42'
45'
52'
2:0
54'
64'
3:0
73'
23
Тилио
Марко
19
Taylor
Regan
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
51.4%
10.8%
37.8%
19 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|9
|0.75
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.33
|Леки Мэттью
|4
|0.33
|Дженкинсон Карл
|2
|0.17
|Беренгер Флорен
|1
|0.08
|Тилио Марко
|1
|0.08
|Меткалф Коннор
|1
|0.08
|Гуд Кёртис
|1
|0.08
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.08
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|6 (3)
|0.67
|Юл Валентино
|4
|0.44
|Тергейт Ангус
|2
|0.22
|Daniel Penha
|1
|0.11
|Бумаль Оливье
|1
|0.11
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.11
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Макларен Джейми
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taylor Regan
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Данкан Джек
|2
|0
|Элси Джордан
|2
|0
|Savas Siatravanis
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
57%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
6
25%
5
31%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
2
8%
3
19%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
7
41%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
7
37%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|26 - 17
|22
|2.
|Веллингтон Феникс
|10
|5
|2
|3
|13 - 15
|17
|3.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0