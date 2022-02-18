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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
3:0
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
23' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
23' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
42' Желтая карточка
Taylor Regan
1:0
45' Гол
Макларен Джейми
2:0
52' Гол
Леки Мэттью
54' Вторая желтая карточка
Taylor Regan
3:0
64' Гол
Дженкинсон Карл
73' Желтая карточка
Меткалф Коннор
90'+4
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
2
Геллоуэй
Скотт
8
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
7
О'Доэрти
Джордан
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

51.4%
10.8%
37.8%
19 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

2:4
1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 9 0.75
Нэббаут Эндрю 4 0.33
Леки Мэттью 4 0.33
Дженкинсон Карл 2 0.17
Беренгер Флорен 1 0.08
Тилио Марко 1 0.08
Меткалф Коннор 1 0.08
Гуд Кёртис 1 0.08
Аткинсон Натаниэль 1 0.08
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 6 (3) 0.67
Юл Валентино 4 0.44
Тергейт Ангус 2 0.22
Daniel Penha 1 0.11
Бумаль Оливье 1 0.11
Мурнэйн Дилан 1 0.11

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Нэббаут Эндрю 4 0
Рейш Нуну 2 1
О'Нил Эйден 3 0
Макларен Джейми 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Гловер Том 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taylor Regan 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Данкан Джек 2 0
Элси Джордан 2 0
Savas Siatravanis 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
О'Доэрти Джордан 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
57%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
6
25%
5
31%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
7
41%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
7
37%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 6 4 2 26 - 17 22
2. Веллингтон Феникс 10 5 2 3 13 - 15 17
3. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
6. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 16 - 17 11
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 8 2 1 5 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Мельбурн Сити 7 3 2 2 12 - 9 11
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
6. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
8. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
10. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
4. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 4 0 0 4 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Нэббаут Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Хоффман Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс онлайн


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