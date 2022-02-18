Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
1:0
22' ГолБюльтер Мариус
26' Желтая карточкаТеродде Симон
48' Желтая карточкаСане Салиф
65' Желтая карточкаШалленберг Рон
73' Желтая карточкаФлик Флориан
2:0
74' ГолЧурлинов Дарко
84' Желтая карточкаФрайсль Мартин
90' Желтая карточкаТиау Малик
Ход матча
22'
1:0
26'
48'
53'
65'
73'
74'
2:0
84'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 10
-
47 Владение мячом, % 53
26
Сане
Салиф
17
Флик
Флориан
21
Хут
Янник
28
Карльс
Йонас
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Шальке 04
Падерборн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|15
|0.65
|Бюльтер Мариус
|7
|0.3
|Оуведжан Томас
|3
|0.13
|Пирингер Марвин
|2
|0.09
|Саласар Родриго
|2
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.09
|Чурлинов Дарко
|2
|0.09
|Латца Данни
|2
|0.09
|Итакура Ко
|2
|0.09
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Виннхейм Андреас
|1
|0.04
|Айдин Мехмет
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Тиау Малик
|1
|0.04
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.61
|Платте Феликс
|8
|0.35
|Прёгер Кай
|4
|0.17
|Штайперманн Марко
|3
|0.13
|Муслия Флоран
|2 (1)
|0.09
|Шалленберг Рон
|1
|0.04
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Србени Деннис
|1
|0.04
|Карльс Йонас
|1
|0.04
|Мехлем Марсель
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Фрайсль Мартин
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Хюнемайер Уве
|4
|0
|Шустер Марко
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Мехлем Марсель
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
23
8 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 15
3
12%
5
22%
1-15
4
16%
7
30%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
24%
1
4%
61-75
9
36%
2
9%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
16%
4
33%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
5
29%
29%
4
29%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
3
27%
5
26%
76-90
Забито
42
37
14 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
1 Не забивали 6
4
10%
6
16%
1-15
5
12%
8
22%
16-30
5
12%
9
24%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
11
26%
5
14%
61-75
13
31%
5
14%
76-90
Пропущено
30
31
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
6
20%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
6
20%
8
26%
46-60
6
20%
7
23%
61-75
8
27%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1
Падерборн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|2.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|3.
|Гамбург
|Заявка
|22
|10
|10
|2
|41 - 20
|40
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|38 - 35
|29
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|24 - 39
|24
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|20 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7