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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
2:0
Конец матча

Стадион:
Падерборн
0'
1:0
22' Гол
Бюльтер Мариус
26' Желтая карточка
Теродде Симон
48' Желтая карточка
Сане Салиф
65' Желтая карточка
Шалленберг Рон
73' Желтая карточка
Флик Флориан
2:0
74' Гол
Чурлинов Дарко
84' Желтая карточка
Фрайсль Мартин
90' Желтая карточка
Тиау Малик
90'+6
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
26
Сане
Салиф
35
Каминьски
Марцин
7
Чурлинов
Дарко
36
Идризи
Бленди
17
Флик
Флориан
39
Михайлов
Ярослав
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
2
Хюнемайер
Уве
28
Карльс
Йонас
8
Шалленберг
Рон
13
Ялчин
Робин
30
Муслия
Флоран
31
Клемент
Филипп
10
Юстван
Юлиан
9
Прёгер
Кай
Шальке 04
3-5-2
Падерборн
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Падерборн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
0:1
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:5
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 15 0.65
Бюльтер Мариус 7 0.3
Оуведжан Томас 3 0.13
Пирингер Марвин 2 0.09
Саласар Родриго 2 0.09
Каминьски Марцин 2 0.09
Чурлинов Дарко 2 0.09
Латца Данни 2 0.09
Итакура Ко 2 0.09
Дрекслер Доминик 1 0.04
Виннхейм Андреас 1 0.04
Айдин Мехмет 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Тиау Малик 1 0.04
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.61
Платте Феликс 8 0.35
Прёгер Кай 4 0.17
Штайперманн Марко 3 0.13
Муслия Флоран 2 (1) 0.09
Шалленберг Рон 1 0.04
Юстван Юлиан 1 0.04
Србени Деннис 1 0.04
Карльс Йонас 1 0.04
Мехлем Марсель 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Каминьски Марцин 3 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Идризи Бленди 2 0
Тиау Малик 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Шалленберг Рон 5 0
Коллинс Джамилу 3 1
Хюнемайер Уве 4 0
Шустер Марко 3 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
23
8 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 15
3
12%
5
22%
1-15
4
16%
7
30%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
24%
1
4%
61-75
9
36%
2
9%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
3
16%
4
33%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
5
29%
29%
4
29%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

42
37
14 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
1 Не забивали 6
4
10%
6
16%
1-15
5
12%
8
22%
16-30
5
12%
9
24%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
11
26%
5
14%
61-75
13
31%
5
14%
76-90

Пропущено

30
31
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
6
20%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
6
20%
8
26%
46-60
6
20%
7
23%
61-75
8
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1
Падерборн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
2. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
3. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
14. Зандхаузен Заявка 22 6 6 10 24 - 39 24
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 22 3 5 14 20 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
12. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бюльтер Мариус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 2:0 Падерборн онлайн


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