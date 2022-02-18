Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Сидбанк Парк
1:0
2' ГолКристиансен Петер
9' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
2:0
14' ГолГартенманн Стефан
16' Желтая карточкаЛунд Оливер
2:1
34' ГолМортенсен Патрик
48' Undefined phrase: football_event_Кристиансен Петер
2:2
59' ГолТорстейнссон Йон
76' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
78' Желтая карточкаEmil Holm
2:3
90' ГолМортенсен Патрик
Ход матча
2'
1:0
14'
16'
34'
59'
2:2
76'
78'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Орхус
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед
39 матчей
25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
12.8%
43.6%
43.6%
5 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.17
|Прошшер Даниэл
|2
|0.11
|Симонсен Йеппе
|1
|0.06
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.06
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.06
|Гартенманн Стефан
|1
|0.06
|Экани Виктор
|1
|0.06
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.06
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.06
|Кристиансен Петер
|1
|0.06
|Альбек Мадс
|0
|0
|Томсен Николай
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|0.22
|Андерсон Микаэль
|3
|0.17
|Торстейнссон Йон
|3
|0.17
|Каль Эрик
|2
|0.11
|Бунду Мустафа
|2
|0.11
|Frederik Brandhof
|1
|0.06
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1
|0.06
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Д'Альберто Антони
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emil Holm
|5
|0
|Альбек Мадс
|4
|0
|Экани Виктор
|4
|0
|Хенде Марк-Даль
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Лунд Оливер
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
1
6%
76-90
Пропущено
32
18
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
13%
2
11%
1-15
2
6%
6
33%
16-30
8
25%
5
28%
31-45
8
25%
3
17%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
6
19%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2
Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2
Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0
Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|17
|11
|2
|4
|31 - 16
|35
|2.
|Копенгаген
|17
|9
|6
|2
|34 - 13
|33
|3.
|Брондбю
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 20
|28
|5.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|3:2
|18
|6
|6
|6
|18 - 21
|24
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|2:3
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|12.
|Вайле
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|3:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|6.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Сённерйюск
|2:3
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Орхус
|3:2
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|2:3
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0