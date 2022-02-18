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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2746
Орхус
0'
1:0
2' Гол
Кристиансен Петер
9' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
2:0
14' Гол
Гартенманн Стефан
16' Желтая карточка
Лунд Оливер
2:1
34' Гол
Мортенсен Патрик
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Кристиансен Петер
2:2
59' Гол
Торстейнссон Йон
76' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
78' Желтая карточка
Emil Holm
2:3
90' Гол
Мортенсен Патрик
90'+5
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
3
Emil
Holm
8
Корнвиг
Эмиль
10
Томсен
Николай
21
Баркарсон
Атли
22
Фредериксен
Эмиль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
20
Кристиансен
Петер
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
27
Грёнбек
Альберт
29
Frederik
Brandhof
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Сённерйюск
3-4-3
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Сённерйюск
Орхус

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед

39 матчей

25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.8%
43.6%
43.6%
5 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СДП
2:1
СДП
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СДЛЕ
0:2
СДЛЕ
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.17
Прошшер Даниэл 2 0.11
Симонсен Йеппе 1 0.06
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Хенде Марк-Даль 1 0.06
Гартенманн Стефан 1 0.06
Экани Виктор 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Кристиансен Петер 1 0.06
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.28
Андерсон Микаэль 3 0.17
Торстейнссон Йон 3 0.17
Каль Эрик 2 0.11
Бунду Мустафа 2 0.11
Frederik Brandhof 1 0.06
Биссек Янн-Аурель 1 0.06
Курминовски Давид 1 0.06
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 5 0
Альбек Мадс 4 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Торстейнссон Йон 6 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

35
20
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
4
11%
4
20%
1-15
2
6%
6
30%
16-30
9
26%
5
25%
31-45
9
26%
3
15%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
7
20%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2
Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2
Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0
Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 17 11 2 4 31 - 16 35
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 17 8 4 5 27 - 20 28
5. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 17 2 3 12 16 - 41 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
6. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сённерйюск 2:3 Орхус онлайн


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