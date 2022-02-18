Второй тайм

95' После классного второго тайма Орхус совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 2746 болельщиков

93' Голкипер мог бы сыграть и получше

92' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Г О О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

92' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Эмиль Хольм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Йеспер Хансен не дал случится голу! Jose Gallegos должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

88' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск

87' Удар от ворот произведет Орхус

87' Матч возобновлен

86' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Томсен Николай из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Удар от ворот произведет Сённерйюск

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Удар от ворот произведет Сённерйюск

81' Удар от ворот произведет Орхус

81' Фарис Мумбанья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

79' Максим Сулас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Тактическая замена. Баркарсон Атли уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

78' Эмиль Хольм получил желтую карточку от судьи

77' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эмиль Хольм из команды Сённерйюск

77' Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль , обводя своих соперников

76' Хенде Марк-Даль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Сённерйюск

75' Удар от ворот произведет Орхус

74' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Удар от ворот произведет Сённерйюск

72' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Сённерйюск

67' Фредерик Брандоф из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

67' Баркарсон Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Орхус

63' Какой промах! Томсен Николай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

60' Тактическая замена. Кристиансен Петер уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos

59' Г О О О О Л - Торстейнссон Йон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

59' Лоуренс Томас не дал случится голу! Фредерик Брандоф должен был забивать, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв

59' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Фредериксен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Андерсон Микаэль

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сённерйюск , будет отменен из-за фола.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля