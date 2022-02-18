Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: MEWA Arena
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Рисс ЛассеВратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Нападающий
-
22 Штёгер КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Байер Л
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.3
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.17
|Онисиво Карим
|3
|0.13
|Хак Александер
|3
|0.13
|Видмер Сильван
|2
|0.09
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.09
|Ньякат Мусса
|2 (1)
|0.09
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Штёгер Кевин
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Бель Штефан
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Лукоки Андерсон
|1
|0.04
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|19 (1)
|0.83
|Диаби Мусса
|10
|0.43
|Вирц Флориан
|7
|0.3
|Андрих Роберт
|4
|0.17
|Адли Амин
|3
|0.13
|Беллараби Карим
|2
|0.09
|Та Джонатан
|2
|0.09
|Фримпонг Жереми
|1
|0.04
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Аларио Лукас
|1
|0.04
|Амири Надим
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|1
|Бель Штефан
|6
|0
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Демирбай Керем
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Баккер Митчел
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
26
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
6
30%
4
15%
1-15
3
15%
9
35%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
25%
4
15%
76-90
Пропущено
6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
3
50%
3
16%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
3
27%
2
7%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
3
27%
6
21%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
6
33%
5
25%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
1
6%
4
20%
76-90
Забито
31
55
17 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
6
19%
9
16%
1-15
6
19%
11
20%
16-30
5
16%
7
13%
31-45
3
10%
8
15%
46-60
3
10%
10
18%
61-75
8
26%
10
18%
76-90
Пропущено
24
39
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 19
2
8%
6
15%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
3
13%
9
23%
31-45
7
29%
29%
6
15%
46-60
7
29%
29%
5
13%
61-75
2
8%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|58 - 36
|42
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 34
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 30
|34
|8.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|9.
|Майнц
|0:0 Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 24
|32
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|21 - 29
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 42
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 5
|25
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|28 - 17
|22
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Майнц 0:0 Байер Л
Исход игры
Майнц
9.8% (15)
Ничья
10.5% (16)
Байер Л
79.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (105)
Меньше
23.91% (33)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
51.6% (79)
1:1 Ничья
8.5% (13)
0:1 Байер Л
7.8% (12)
1:3 Байер Л
6.5% (10)
2:1 Майнц
5.2% (8)
0:2 Байер Л
3.3% (5)
2:3 Байер Л
2% (3)
1:0 Майнц
2% (3)
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