Первый тайм

25' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

22' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

19' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Должен был быть гол! Видмер Сильван имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!

16' Онисиво Карим разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Андрих Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Робин Центнер не удержал его в руках.

15' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок Онисиво Карим из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Стах Антон нанес удар издали, а Лукаш Градецки отбил его обратно в игру!

13' Буркардт Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

13' Игрок команды Майнц делает подачу своему товарищу по команде.

12' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали

11' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

7' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Демирбай Керем нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

6' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает неудачный навес.

5' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Стах Антон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Игрок команды Байер Л плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.

2' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Майнц начинает с центра поля