Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Байер Л
0' 25'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 153
Майнц 9.8% (15)
X 10.5% (16)
Байер Л 79.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Байер Л
3.36
3.80
2.27
Все Коэффициенты
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
Майнц
3-4-2-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Байер Л

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:2
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.3
Ли Чхэ-Сон II 4 0.17
Онисиво Карим 3 0.13
Хак Александер 3 0.13
Видмер Сильван 2 0.09
Ингвартсен Маркус 2 0.09
Ньякат Мусса 2 (1) 0.09
Бутьюс Жан-Поль 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 19 (1) 0.83
Диаби Мусса 10 0.43
Вирц Флориан 7 0.3
Андрих Роберт 4 0.17
Адли Амин 3 0.13
Беллараби Карим 2 0.09
Та Джонатан 2 0.09
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 1
Бель Штефан 6 0
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Стах Антон 4 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Демирбай Керем 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Баккер Митчел 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
6
30%
4
15%
1-15
3
15%
9
35%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
25%
4
15%
76-90

Пропущено

6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
3
50%
3
16%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
3
27%
2
7%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
3
27%
6
21%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
6
33%
5
25%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
1
6%
4
20%
76-90

Забито

31
55
17 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
6
19%
9
16%
1-15
6
19%
11
20%
16-30
5
16%
7
13%
31-45
3
10%
8
15%
46-60
3
10%
10
18%
61-75
8
26%
10
18%
76-90

Пропущено

24
39
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 19
2
8%
6
15%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
3
13%
9
23%
31-45
7
29%
29%
6
15%
46-60
7
29%
29%
5
13%
61-75
2
8%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л 0:0 Заявка 23 12 6 5 58 - 36 42
4. Хоффенхайм Заявка 22 10 4 8 43 - 34 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Унион Берлин Заявка 22 9 7 6 29 - 30 34
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Майнц 0:0 Заявка 23 9 5 9 31 - 24 32
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 22 4 10 8 21 - 29 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц 0:0 Заявка 12 7 4 1 21 - 5 25
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л 0:0 Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 4 2 28 - 17 22
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц 0:0 Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Контроль мяча: Майнц: 47%, Байер Л: 53%.
  • Травма, повреждение
    24'
    Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Кор Доминик атаковал сзади соперника. Это Вирц Флориан заработал своей команде штрафной
  • 23'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Демирбай Керем из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 21'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 20'
    Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Адли Амин из команды Байер Л фолит на Видмер Сильван, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 20'
    Контроль мяча: Майнц: 50%, Байер Л: 50%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья свистит. Онисиво Карим атаковал сзади соперника. Это Вирц Флориан заработал своей команде штрафной
  • 19'
    Онисиво Карим из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Центнер Робин делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    18'
    Хак Александер из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Тапсоба Эдмон заработал фол
  • 17'
    Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Онисиво Карим из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Угловой
    17'
    Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц подал угловой справа.
  • 17'
    Должен был быть гол! Видмер Сильван имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!
  • 16'
    Онисиво Карим разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 16'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Андрих Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Робин Центнер не удержал его в руках.
  • 16'
    Диаби Мусса из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 16'
    Вирц Флориан из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 16'
    Вирц Флориан из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Стах Антон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Майнц: 45%, Байер Л: 55%.
  • 15'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Аарон Мартин из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Адли Амин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Игрок Онисиво Карим из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 14'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц делает пас партнеру.
  • 14'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 13'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Стах Антон нанес удар издали, а Лукаш Градецки отбил его обратно в игру!
  • 13'
    Буркардт Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 13'
    Игрок команды Майнц делает подачу своему товарищу по команде.
  • 12'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 12'
    Видмер Сильван из команды Майнц делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 12'
    Стах Антон из команды Майнц делает пас партнеру.
  • 11'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Майнц: 42%, Байер Л: 58%.
  • 10'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 9'
    Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Диаби Мусса из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой справа.
  • 7'
    Демирбай Керем нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
  • 6'
    Вирц Флориан из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 6'
    Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает неудачный навес.
  • 6'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 6'
    Демирбай Керем из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Майнц: 48%, Байер Л: 52%.
  • 5'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Диаби Мусса из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Аарон Мартин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Шик Патрик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Стах Антон
  • Фол, нарушение
    4'
    Кор Доминик из команды Майнц фолит на Вирц Флориан, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 3'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 3'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 3'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Стах Антон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Игрок команды Байер Л плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
  • 2'
    Аарон Мартин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Ньякат Мусса из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Майнц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Майнц 9.8% (15)
X 10.5% (16)
Байер Л 79.7% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Байер Л
3.36
3.80
2.27
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Где смотреть матч Майнц 0:0 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Майнц 0:0 Байер Л

Исход игры
Майнц
9.8% (15)
Ничья
10.5% (16)
Байер Л
79.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (105)
Меньше
23.91% (33)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
51.6% (79)
1:1 Ничья
8.5% (13)
0:1 Байер Л
7.8% (12)
1:3 Байер Л
6.5% (10)
2:1 Майнц
5.2% (8)
0:2 Байер Л
3.3% (5)
2:3 Байер Л
2% (3)
1:0 Майнц
2% (3)
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Майнц
Байер Л

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